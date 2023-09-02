توقعات مولود برج "الثور"من السبت 2 أيلول الى السبت 9 أيلول 2023

مهنياً: فلكيا اسبوع مهم جدا اسبوع الركض وراء الاحلام الشمس في برج العذراء تساعدك وتعطيك اجواء ممتازة وطاقة وفعالية بالاضافة الى وجود المشتري كوكب الحظ في برجك فتحصل على نتائج مرضية لكن انتبه من القمر من الحمل يومي السبت والاحد ما يعني ان الحيوية ستخف على الارجح ستتأخر وتتعرقل النتائج ايام بطيئة فارغة من الطاقة لا تعاند الاقدار انجز ما عليك قبل ان تبدأ مشروع جديد حافظ على هدوئك ولا تتسرع ولا تجازف بسمعتك ولا تخالف التعليمات

عاطفياً: اسبوع مصيري على الصعيدين العائلي والشخصي فلا تناسبك عودة كوكب الزهرة الى سيره الطبيعي في مواجهة برجك من لذلك حاول ان تتجنب السجالات والخلافات والنقاشات الغير ضرورية وابتعد عن الاستعراضات للعازب,الاجواء غير مناسبة اجواء متوترة وعصبية تحمل معها جواً من القلق والشك والغيرة وعدم التفاهم