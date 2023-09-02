توقعات مولود برج "الجوزاء"من السبت 2 أيلول الى السبت 9 أيلول 2023

مهنياً: تكون سماءك صافية في هذا الاسبوع المهم جدا حافلاً بالمستجدات والأحداث السعيدة اسبوع يحمل ازدهار وتقدم يعطيك ظروف مهمة جدا شخصية وعائلية لذلك حضر نفسك لنوع من خلط اوراق جديدة بالاضافة الى وجود القمر في برج الحمل يومي السبت والاحد ما يعني مساعدات خدمات ارتفاع بالمعنويات ان طاقة القمر من الحمل مناسبة تساعدك وتعطيك روح المنافسة والتألق والانتصار المهني كما يحمل إليك نعماً كثيرة ويعزز قدراتك على كسب القلوب والإعجاب

عاطفيّاً: تنفتح أكثر من السابق على صداقاتٍ جديدة وتسير الامور بشكل جيد جدا مع عودة كوكب الحب الى سيره الطبيعي في الاسد االذي يقدم لك مشروعا عاطفيا عائليا يناسب تطلعاتك المستقبلية او احداثا مهمة تتعلق باحد الاولاد نجاح خطوبة او ولادة طفل في العائلة للعازب تلبي دعوات كثيرة وتعيش أحداثاً جميلة ولقاءات رومانسية جداً اسبوع ممتاز يسمح لك بالتقرّب جداً من الحبيب