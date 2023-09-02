توقعات مولود برج " السرطان"من السبت 2 أيلول إلى السبت 9 أيلول 2023

مهنياً: اسبوع مشرق اسبوع التطورات الايجابية اسبوع واعد يحمل تحضيرات مهمة تغييرات بالتوجهات اليومية تلاحقها وتتابعها تنقلات سفريات مسائل شخصية واستقرار معين سفر تغيير شيء في المنزل او في نفسيتك مع تواجد الكواكب في مواقعداعمة الشمس وعطارد في العذراء اورانوس والمشتري في الثور البداية مع يومي السبت والاحد القمر في الحمل ما يعني وجود نوع من نظرة مختلفة للامور نظرة واعية نظرة الى البعيد والمستقبل سواء على صعيد مهني مالي او اجتماعي

عاطفياً: عودة كوكب الحب الى مساره الطبيعي في برج الاسد اي في البيت الثاني بيت الشهرة يضيف الى جاذبيتك جمالا سوف تتاح لك فرص رومنسية دافئة أوضاعاً عائلية مميزة أو لقاء حاراً مع الاهل والاصدقاء والاحبة.للعازب تتوضح الامور في هذا الاسبوع الهادىء الذي يسمح لك بتحليل التطورات العاطفية من منظار اكثر موضوعية