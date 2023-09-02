توقعات مولود برج " الأسد "من السبت 2 أيلول إلى السبت 9 أيلول 2023

مهنيا: اسبوع جديد من التقدم والخبر الابرز هذا الاسبوع عودة كوكب الزهرة الى سيره المباشر في برجك ما يجعل الحظ الى جانبك في هذا الاسبوع الحيوي والنشيط تحت تاثير الشمس من وعطارد من البيت الثاني العذراء الصديق الذي يحمل معه تغييرات للافضل مناسبات توجهات جديدة توسع دائرة اتصالاتك وتهتم بمشاريع جديدة تعرض عليك تلتقط الفرص وتوظف امكاناتك في مجال استثماري مهم البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الحمل الذي يحمل معه الدعم

عاطفياً: تطل على فترة عاطفية وعائلية مباركة من الفلك مع عودة كوكب الحب الى مساره المباشر في برجك فيرافقك الحظ ويسلّط الضؤ على قدراتك الإنسانية ومدى استعدادك للتضامن مع الشريك الذي بدوره سيتجاوب معك مقدماً الدعم والاهتمام والرعاية. للعازب, يبتسم لك الحب من خلال صداقة او لقاء او رحلة وتعيش اجواء ساحرة عاطفيا وشخصيا