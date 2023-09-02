توقعات مولود برج " العذراء "من السبت 2 أيلول إلى السبت 9 أيلول 2023

مهنياً: اسبوع مهم اسبوع الفرص الواعدة يعطيك الطاقة القوة الثقة بالنفس تحت تاثيرات الشمس وعطارد في برجك بالاضافة الى وجود المشتري كوكب الحظ في الثور الصديق ما يجعل حياتك تتغيير نحو الافضل تحولات مهمة من الضروري ان تاخذ قرارات وصفحات جديدة ومحطات جديدة ومهمة جدا البداية السبت والاحد القمر في الحمل في موقع مساعد لك كي تتفهم الامور من وجهة نظر مختلفة وكي تتواصل مع الاخرين بطريقة لبقة ونفسية افضل

عاطفيّاً: تشتد أزمات الغيرة والتملك تحت تاثير كوكب الزهرة المواجه لبرجك من الاسد الذي يرك تاثيراته المعاكسة على حياتك العاطفية والغرامية قد تتداخل الأسباب العاطفية بالأوضاع المالية، وربما تجد نفسك أمام استحقاق تخشاه للعازب قد تعاني من بعض التعب النفسي او الجسدي وقد يتأزم خلاف ما فكن حذرا ولا تهدد سلامك الداخلي للخطر