ملابس مطبعة يجب أن تكون في خزانة ملابسك هذا الخريف

في عصر الفردية والتميز، يكون للمطبوعات تأثيرها الواضح، لأنه بفضلها يستطيع كل واحد منا التعبير عن نفسه وشخصيته من خلال الملابس المطبوعة، بالإضافة إلى ذلك، تتيح لكِ الأنماط الموجودة على الملابس، الحصول على مظهر خاص وأصيل وتنسيق إطلالات أنيقة، الطباعة هي "تعبير عن الذات" أو لتظهري شخصيتك من خلال الملابس.

بفضل المطبوعات، يمكننا معرفة شخصية الشخص ومزاجه وتحديد هويته الذاتية وكذلك مدى مواكبة الموضة، لذا حددنا في هذ المقال أنماط الخريف الرئيسية التي تبدو عصرية وأنيقة، قومي بإدراجها في خزانة ملابسك في أقرب وقت ممكن.



الملابس المخططة

الخطوط هي اتجاه طويل الأمد لا يترك الموضة أبداً ولكن على عكس موسم الربيع والصيف، سنرى في الخريف طبعة بتصميم عمودي، لا يهم العرض والظل، يمكن أن تكون الخطوط مشرقة أو غير لونية بالأبيض والأسود.



طباعة المربعات

كانت المربعات في الاتجاه لعدة سنوات متتالية ولم يكن موسم الخريف والشتاء 2023-2024 استثناءً، قرر المصممون هذه المرة ألا يقتصروا على مجموعة واحدة فقط وقدموا لعشاق الموضة العديد من المطبوعات في وقت واحد، إحداها منقوشة والتي ستبدو مثالية على السترات أو التنانير.



طباعة شعار العلامة

في موسم الخريف الجديد، قدم المصممون مطبوعات الشعارات وأسماء العلامات التجارية والرموز وهي قطعة كلاسيكية حصلت على تفسير جديد في عام 2023 ومن بين الأمثلة البارزة ملابس ماركات مثل لويس فويتون، جيس، كالفن كلاين، فندي، بربري، يو إس بولو وشانيل، يمكن أيضاً تضمين المطبوعات المصنوعة يدوياً في القطع التي تسمح لكِ بتحويل أي قميص أو فستان بسيط إلى شيء مميز.

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