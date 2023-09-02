توقعات مولود برج "الميزان"من السبت 2 أيلول إلى السبت 9 أيلول 2023

مهنياً: اسبوع التحولات الجذرية بالرغم من انتقال المريخ الى برجك بالاضافة الى وجود الشمس وعطارد في العذراء الا انك ستكون سيد الموقف تقرر مصيرا وتحدد توجها فتتابع مسيرتك في هذا الاسبوع المهم جدا وتبدو مشرقا ومتفائلا قد تفرح لاخبار سارة وتاثيرات ايجابية تحمل معها احداث متسارعة وفرصا ثمينة لاحراز انتصار لكن سوف يكون في انتظارك يومي السبت والاحد معاكسة من القمر من الحمل المواجه لبرجك فتكون الاجواء ضاغطة مزعجة مسؤوليات ثقيلة ومتقلبة

عاطفياً: عودة كوكب الزهرة كوكبك الحاكم الى مساره الطبيعي في برج الاسد يعطيك الحب والانسجام والمصالحة ويعزز فرص التقارب والتناغم مع الشريك والاولاد كما يحمل اليك الوضع العاطفي انعطافات جديدة ولقاءات جيدة وواعدة مع الاهل والاحبة للعازب, قد يهتف القلب فتشهد حياتك العاطفية حدثا مفرحا او قد تتطور صداقة ما الى علاقة حب