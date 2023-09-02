القاهرة - الخليج 365
مهنياً: اسبوع جيد وواعد اسبوع التجارب الاستثنائية تستعيد حماستك وحسن ادارتك تحت تاثير الكواكب الشمس وعطارد في برج العذراء الصديق يقدمان لك الطاقة اللازمة للعمل والانتاج كي تحصد النتائج في الايام المقبلة من الضروري ان تستفيد من هذه التاثيرات لتكثيف الجهود ان كل ما تحضر له في هذه الفترة يكون مهما جدا للمستقبل ويسهل عليك حياتك المهنية والشخصية والعامة البداية مع انتقال القمر يومي السبت والاحد الى برج الحمل
عاطفياً: عودة كوكب الزهرة الى مساره الطبيعي في برج الاسد اي في مواجهة برجك يسبب لك مناخا من الاوهام والتناقضات التي قد تؤثر سلبا على علاقتك الشخصية ويولد لك بعض الشكوك والشعور بالقلق وبلبلة وقد تطرأ أحداث وتغييرات تربكك وتفاجئك فتشعر بصعوبة التواصل. للعازب قد لا تستطيع المجاهرة بعواطفك لسبب من الاسباب او تنقطع اتصالاتك مع الحبيب بدون سبب فتتشاءم وترى الأمور من زاوية سوداء
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "العقرب"من السبت 2 أيلول إلى السبت 9 أيلول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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