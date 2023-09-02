توقعات مولود برج " القوس"من السبت 2 أيلول إلى السبت 9 أيلول 2023

مهنياً: اسبوع مهم تساعدك قوة كبيرة بداخلك على اجتياز بعض الحواجز بالرغم من تواجد الشمس وعطارد المتراجع في مواجهة برجك من العذراء الا انك سوف تعيش اسبوعا جيدا مليئا بالايجابيات والظروف السهلة والرابحة البداية مع يومي السبت والاحد مع انتقال القمر الى برج الحمل الذي يعطيك ظروف جيدة ظروف نارية دسمة تصلك طاقة ايجابية تحسن تقدم طمأنينة حظوظ فرص مناعة ايام ممتازة واستثنائية من حياتك

عاطفياً: عودة كوكب الحب الزهرة الى مساره الطبيعي في برج الاسد يسلط الضؤ على جمال شخصيتك الجذابة لتكون مجمل التاثيرات الفلكية محركة للعواطف ومشجعة على التلاقي والتعارف للعازب اجواء حالمة ورومنسية جدا سوف تحظى بفرص مميزة وصدف سعيدة انها فترة تعارف وتلاقي وانسجام ومصالحة