توقعات مولود برج " الجدي "من السبت 2 أيلول إلى السبت 9 أيلول 2023

مهنياُ: اسبوع الحماسة والمغامرات يطل عليك أكثر استقراراً من السابق اسبوع جيد جدا ترابي بامتياز مع تواجد الشمس وعطارد المتراجع في العذراء بالاضافة الى وجود المشتري واورانوس في الثور ما يعني نوعية الوقت ممتازة اسبوع يعطيك طاقة رائعة وايجابية لكن عليك اخذ الحيطة والحذر من يومي السبت والاحد بحيث سيكون بانتظارك مواجهة من القمر الموجود في برج الحمل ما يعني بعض الخضات وخيبات الامل

عاطفياً: تنتظرك انفراجات عديدة مع عودة كوكب الزهرة الى مساره الطبيعي في الاسد ما يجعلك تحصل على فرصة مناسبة لتطوير حياتك ولتعزيز المشاعر وتوطيد العلاقة مع الشريك والاولاد للعازب, تمارس جاذبية كبيرة وتسمع كلاما عذباً او بوحاً بالحب او تجد من يهتف له قلبك اسبوع جيد جدا يحمل اليك تشويقاً كبيرا وحماسة ومفاجآت استثنائية