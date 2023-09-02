توقعات مولود برج " الدلو "من السبت 2 أيلول إلى السبت 9 أيلول 2023

مهنياً: تنعم باسبوع جيّد يحمل إليك الوعود ويعيد إلى نفسك التفاؤل، بعد فترة من الخضّات والهزات فتشعر بحرية التصرف في هذا الاسبوع المهم جدا فالحظ يلازمك وتغذيك الكواكب من مواقع صديقة بافكار ناجحة لبلورة مشروع مهم ما يشجعك على التقدم بخطى ثابتة وشجاعة نحو الوصول الى اهدافك مع يومي السبت والاحد القمر في برج الحمل في البيت الثالث اي في موقع مهم يعطيك قوة فكرية طاقات جسدية انطلاقة قوية ما يجعلك تتفاعل مع الاخرين بطريقة خلاقة ومبتكرة

عاطفياً: تعاني من بعض الخيبة والتراجع من علاقة جديدة وتعيش اسبوعاً حذراً جداً تحت تاثير كوكب الزهرة المعاكس لبرجك من الاسد الذي يسبب لك الخلافات والمواقف العدائية،لذلك يتوجب عليك التخفيف من الجو الضاغط لأنك ستحتاج الى الإستقرار التام. للعازب عودة كوكب الحب الى سيره الطبيغي في مواجهة برجك لا يبشر بتفاهم عاطفي قد تثار مشاكل عائلية شخصية متداخلة فتقع عليك مسؤولية حماية العلاقة من التدهور