القاهرة - الخليج 365
مهنياً: اسبوع التجاذبات الكثيرة التي تجتاح حياتك اسبوع ممتاز يعطيك حقك ويجعلك ناجحا في العمل وفي حياتك الاجتماعية ويقدم لك مصالحات تسويات اسبوع لطيف يحمل الكثير من الحظوظ بالرغم من تواجد الشمس وعطارد المتراجع في معاكسة مع برجك من العذراء بداية مع يومي السبت والاحد القمر في الحمل في البيت الثاني بيت المال يعطيك طاقة كبيرة للانطلاق في تنفيذ بعض الامور ايام تسمح لك بالتقدم ووضع الاولويات والمباشرة باعمالك واستثماراتك
عاطفياً: ويكون القلب سعيداً مع عودة كوكب الزهرة الى سيره المباشر في الاسد فتفرح لخبر سار في هذا الاسبوع المناسب لتعزيز الشعبية والصداقات وقد تشهد حياتك العائلية حدثا مفرحا ولادة طفل او خطوبة تخص احد الاصدقاء للعازب يتحدث كوكب الحب عن تعارف او لقاء او تطور مفاجىء فالمعنويات مرتفعة جداً وطاقاتك كبيرة توظفها في سبيل التقرب من الحبيب
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج " الحوت "من السبت 2 أيلول إلى السبت 9 أيلول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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