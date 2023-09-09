توقعات مولود برج "الحمل "من السبت 9 أيلول الى السبت 16 أيلول 2023

مهنيا: اسبوع مهم جدا يعطيك طاقة كبيرة يحول الفترة بين الاثنين والجمعة الى نشاط وتقدم مع التقاء القمر الجديد مع الشمس يوم الجمعة في العذراء في البيت السادس ما يعني اجواء اخبار سارة حلحلة اوضاع ممتازة ورائعة فترة كاملة متكاملة ومهمة جدا لكن سوف تكثر النقاشات الحامية يومي السبت والاحد مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من السرطان فتشعر بالقلق والتحدي فتقاوم وتهبّ للدفاع عن مصالحك بشراسة واضحة ضغوط شخصية مهنية وعائلية

عاطفياً: لا يزال كوكب الزهرة يتنقل في برج الاسد الصديق ولا تزال الحظوظ العاطفية والعائلية الواعدة والرومنسية بانتظارك سوف تفرح لانفراج كبير وتكون على موعد مع الحب والتناغم والمصالحة وحتى الزواج ومهما تكن رغبتك أنت سيّد الموقف للعازب قد تتخذ قرارات مصيرية هذا الاسبوع