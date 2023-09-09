توقعات مولود برج "الثور"من السبت 9 أيلول الى السبت 16 أيلول 2023

مهنياً: اسبوع مهم نوعية الوقت مختلفة تعاطف انفراجات نجاحات تقدم والجو العام لا يزال جيد جدا وترابي بامتياز مع التقاء القمر والشمس في برج العذراء في البيت الخامس وذلك يوم الجمعة بالاضافة الى وجود المشتري في برجك والمريخ في الميزان في مواقع داعمة ومساعدة تقدم لك كل الربح والنجاح والمكاسب المالية والمعنوية الانطلاقة مع يومي السبت والاحد مع انتقال القمر الى السرطان فيكون الوضع ممتاز نشيط وحيوي داعم يعطيك قوة ابداعية

عاطفيا: باختصار لا تزال الاجواء العاطفية مشوشة يسودها عدم التفاهم والاعذار والعتب والجفاء كما يتحدث وجود الزهرة في الاسد المواجه عن بعض الافكار السوداء التي قد تسبب لك القلق انتظر حتى تتغير الاجواء لمصلحتك والتزم الصمت امام الخلافات والنزاعات للعازب حاذر من اتخاذ قرارات حاسمة خلالها استوضح الامور ولا تحلّل ما ترى وتسمع دون اثبات او سبب منطقي