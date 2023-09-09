توقعات مولود برج "الجوزاء"من السبت 9 أيلول إلى السبت 16 أيلول 2023

مهنياً: الجو العام لا بأس به انت من الاشخاص الواثقين والقادرين عى التاقلم مع كل جديد طارىء بالرغم من ان نوعية الوقت متقلبة وغير مناسبة للانفعال على الاطلاق ابتسم وتكلم بمرونة في أي لقاء ولا تخجل من طلب الاستشارة أو النصيحة بحيث تختلف الاحداث الفلكية مع بداية هذا الاسبوع الترابي المعاكس ما يجعل مزاجك يتبّدل باستمرار الامر الذي يجعل التفاهم معك أمراً صعباً والخبر الابرز هذا الاسبوع التقاء القمر مع الشمس في العذراء

عاطفياً: لا تزال تعيش اجواء رومنسية بامتياز تساعدك تاثيرات كوكب الحب من برج الاسد على التقارب والتودد الى الشريك والاهل والاولاد ما يجعلك تعيش ظروفا عائلية استثنائية سوف تلفت الانظار اليك وتسحر كلّ من يقترب منك، للعازب تقوى الرومانسية وتفرح باجواء مناسبة للتقارب مع الحبيب فتحقق خطوة مصيرية حاسمة نحو الاستقرار كخطوبة او زواج