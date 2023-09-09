توقعات مولود برج "السرطان"من السبت 9 أيلول إلى السبت 16 أيلول 2023

مهنياً: اسبوع مهم جدا جدا يجعلك تشرف على تغيرات واعدة بمستقبل أفضل. يسود جوّ ايجابي وسهل ما يفتح أمامك الابواب التي اغلقت مؤخراً مع تواجد الشمس وعطارد في العذراء بالاضافة الى القمر الجديد الذي يلتقي مع الشمس في عطلة الاسبوع بالاضافة الى وجود القمر في برجك يومي السبت والاحد ما يعني انطلاقة مهمة جدا لمواليد السرطان تساعدك وتسهل عليك البدء بمسائل مهنية او اجتماعية جديدة ايام ممتازة تدعمك وتخدم مصالحك

عاطفياً: تزدهر حياتك العاطفية حيث تقع في الغرام او تلتقي الحبيب على غير موعد إن تأثيرات كوكب الزهرة من الاسد من البيت الثاني بيت الحب ما يجعلك تعمل على تعزيز العلاقات العائلية والعاطفية في هذه الفترة الاستثنائية للعازب تتّخذ قرارات كبيرة مع الحبيب فتتغيّر حياتك، وتنتقل إلى مرحلة أخرى إلى القفص الذهبي والاستقرار