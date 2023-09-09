توقعات مولود برج "الميزان"من السبت 9 أيلول إلى السبت 16 أيلول 2023

مهنياً: انت وشطارتك وقوة شخصيتك تستطيع ان تقاوم وتتحدى الظروف الصعبة والمعاكسة الفلكية في هذا الاسبوع المتقلب الذي يجعلك تنتقل من مرحلة استثنائية وجيدة الى مرحلة لا بأس بها الطاقة الموجودة والضبابية والغيوم مع تواجد الكواكب الشمس وعطارد المتراجع في العذراء في مواجهة مع برجك بالاضافة الى وجود المريخ في برجك الذي يسبب بطاقة جارفة وتسرع البداية مع يومي السبت والاحد مع انتقال القمر الى السرطان

عاطفياً: وجود كوكب الحب في برج الاسد الصديق يجعلك تعيش فترة ناشطة جداً على الصعيد الشخصي. تتنوّع اهتماماتك، متكيّفاً ومتأقلماً مع الجديد، مستفيداً من بعض الفرص التي قد تأتي سريعاً وتبلور بعض المشاريع الشخصية والمهنية. للعازب يحيطك كوكب الحب بأجواء من الرومانسية فتوقّع أن تتطور الامور مع الحبيب وتصل الى الاستقرار العاطفي كخطوبة او زواج