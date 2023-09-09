توقعات مولود برج "العقرب"من السبت 9 أيلول إلى السبت 16 أيلول 2023

مهنياً: اسبوع مهم جدا يقدم لك حدثاً شخصياً مع تواجد الكواكب في اماكن داعمة تخدم مصالحك خاصة في عطلة الاسبوع مع التقاء القمر مع الشمس في العذراء ما يعني ان نوعية الوقت ستتغير لصالحك وستدخل في مرحلة ايجابية مرحلة فعالة بناءة تسمح لك بإعادة تنظيم أفكارك ومخطّطاتك وإعادة خلط الاوراق ولعب دور بارز في محيطك البداية مع انتقال القمر يومي السبت والاحد الى برج السرطان المائي ما يجعل امنياتك تتحقق

عاطفياً: تتداخل قضايا في حياتك تجعلك مربكا امام من يحاول ابتزازك عاطفيا او تهديدك باثارة بعض المواضيع الماضية الحساسة مع وجود كوكب الحب في برج الاسد المعاكس الذي يسبب لك المواقف المحرجة لذلك تجنب كل ما قد ينعكس سلبًا عليك ويدفعك إلى التصرّف بعدائية للعازب تشتد عليك الأثقال وتضعك في مواقف صعبة وقد يكون لانشغالاتك المتعددة السبب في إهمال الحبيب ومتطلباته الشخصية