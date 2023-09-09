القاهرة - الخليج 365
مهنياً: اسبوع جيد محمل بالانشغالات والملفات عجقة ركض وتراكمات ومسؤوليات كبيرة توتر واجواء مشحونة بالالتزامات مع تواجد الطوالع الفلكية المواجهة لبرجك في العذراء الشمس وعطارد المتراجع بالاضافة الى زحل في معاكسة برجك من الحوت من الافضل ان تتابع اشغالك بطريقة مدروسة البداية مع السبت والاحد مع وجود القمر في برج السرطان في موقع مناسب لك وغير مزعج تكون الظروف الفلكية مناسبة جدا ما يجعل الحظوظ داعمة لك
عاطفياً: تتقدم خطوات كبيرة تحت تاثير الزهرة من الاسد الذي يحمل معه الانسجام والحب والرومانسية والعواطف الحارة والاجواء الواعدة بلقاءات ودية دافئة ورومنسية للعازب قد يحالفك الحظ وتلتقي نصفك الآخر
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج " القوس"من السبت 9 أيلول إلى السبت 16 أيلول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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