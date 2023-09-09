توقعات مولود برج "الدلو"من السبت 9 أيلول إلى السبت 16 أيلول 2023

مهنياً: يبتسم لك الحظ في هذا الأسبوع وتتوسع الآفاق، فتكون الاكثر صلابة تجاه العاصفة تخدمك مواقع الكواكب في هذا المناخ الفلكي المشجع , تشعر بالارتياح، وتحلّق في سماء السعادة والنجاح اسبوع مناسب داعم ايجابي اخبار مطمئنة ارتياح مصالحات شو ما كانت اهتماماتكم طلاب عم بتحضروا للعام الدراسي الجديد موظفين او حابين تباشروا بمشروع شغل جديد تجارة بيع شراء تحولات جيدة جدا لصالحكم تحت تاثير الكواكب والقمر الجديد من العذراء

عاطفياً: لا يزال كوكب الحب من برج الاسد يعاكسك فتشعر بعدم القدرة على تحقيق المشاريع والخطط فتلام من قبل الشريك على تقصير وتحاول الدفاع عن نفسك وتشعر بالارهاق للعازب لا تصدّق وعودًا واوهامًا عاطفية هذا الأسبوع الذي يدعوك الى احترام الصداقات الحقيقية ابتعد عن المغامرات