القاهرة - الخليج 365
مهنيا:ً اسبوع جيد انت من الاشخاص الذين يثقون بقدراتهم نشيط لا تستسلم انت رائد بمجالك تاخد خطوات جذرية في حياتك مهما كانت الظروف متعبة او تحمل تشويش وبلبلة او جدالات او نزاعات بسبب المواقع الفلكية المعاكسة من الشمس عطارد والقمر الجديد في العذراء بالاضافة الى وجود زحل في برجك لكن انطلاقة هذا الاسبوع ستكون مميزة تحت تاثير القمر من برج السرطان المائي يومي السبت والاحد
عاطفياً: وجود الزهرة في الاسد يبشر بفترة عاطفية ممتازة تقوى مخيلتك وقدراتك الخلاقة وتحقق ذاتك الوقت مناسب للعلاقة الرومنسية ولتعزيز الطموحات تاثيرات رائعة تحمل اليك مفاجأة سارة فيكون المناخ مناسب للتقارب مع الاهل والاحبة. للعازب قد يعيش بعض مواليد الحوت قصة فريدة، وعلاقة مميزة يحجبها عن الأنظار
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الحوت"من السبت 9 أيلول إلى السبت 16 أيلول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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