أمور أساسية يجب مراعاتها عن إختيار حقائب اليد العصرية لخريف وشتاء 2023-2024

عند اختيار حقائب اليد لخريف وشتاء 2023 هناك أمور أساسية يجب مراعاتها، ستجعل حياتك أسهل بكثير أولاً، أنتِ بحاجة إلى حقيبة واسعة وثقيلة للمكتب والرحلات السريعة خارج المدينة وفي عطلات نهاية الأسبوع، تعتبر حقيبة اليد متوسطة الحجم أمراً غير قابل للتفاوض وبالطبع، لا حرج في اختيار الحقائب المميزة والحقائب الصغيرة المناسبة للخروج ليلاً والتي يمكنها تخزين محفظتك ومفاتيحك فقط،

هنا نقدم لكِ جميع اتجاهات حقائب اليد لخريف وشتاء 2023، من الحقائب الكلاسيكية إلى الحقائب ذات التصميمات المبتكرة والحقائب الصغيرة التي تشبه المنحوتات وحتى حقائب التسوق والكبيرة، إليكِ موديلات عصرية لخريف وشتاء 2023-2024.



حقائب باللون الأحمر

كشّف المصممون عن عدد كبير من الحقائب الحمراء الناريّة لخريف وشتاء 2023، بدءاً من حقائب الكتف القابلة للثني إلى حقائب اليد المترهلة إلى أنماط كروس بودي.

حقائب اليد الكلاسيكية

عندما يتعلق الأمر موضة حقائب اليد، ظهرت الحقائب ذات المقبض العلوي كموديل رئيسي لخريف وشتاء 2023 وظهرت الموديلات الأنيقة والمهيكلة باللون الأسود الكلاسيكي ولكن أيضاً بألوان ساطعة.

حقائب مع حزام سلسلة

جلبت الحقائب من السلسلة المزيد من الإثارة إلى موديلات هذا الموسم والتي تعتبر بمثابة مجوهرات لحقيبتك وطريقة أنيقة للارتقاء حتى بأبسط مظهر.

حقائب كلاتش

احتلت الحقيبة الكلاتش مقعداً خلفياً على مدى السنوات القليلة الماضية، لكنها عادت بقوة على مدارج خريف وشتاء 2023 وإن كانت تبدو مختلفة إلى حد ما عن تلك الإصدارات ذات الأظرف النحيفة التي قد تتذكرين رؤيتها في عام 2008، الأمر كله يتعلق بكيفية حملها.

حقائب كبيرة الحجم

تم رفع مستوى الإكسسوارات إلى الحد الأقصى على مدارج عروض الأزياء، مما يثبت أن الحجم مهم في بعض الأحيان، إذا كنتِ من النوع الذي يحمل كل شيء معه في كل مكان، في وقت واحد، فإن الحقائب الكبيرة ستكون مناسبة لكِ فلا داعي لتبسيط متعلقاتك، فهذه الحقائب واسعة بما يكفي لتناسب احتياجاتك بأكملها.

حقائب باللون الفضي

في موسم خريف وشتاء 2023، رأينا الكثير من تصاميم حقائب اليد البراقة التي تشبه كرات الديسكو، احملي حقيبة فضية لإضافة شيء غير متوقع إلى مظهرك النهاري، مثل حقيبة الكتف المصنوعة من الرقائق المعدنية.

حقاب بتصميمات منحوتة

ظهرت حقائب بموديلات مثل الأجرام السماوية المرصعة والبيض الجلدي المنسوج وحقائب كروية مزينة بالخرز.

حقائب لينة

كانت الحقائب التي يمكن استخدامها كوسائد منتشرة في العروض، كان هذا هو النمط الرئيسي لحقيبة اليد وهي تأتي بتصميم مرن بشكل رائع.

حقائب مترهلة

أصبحت الحقائب المترهلة، إحدى القطع الأساسية التي عادت إلى عالم الموضة في مجموعة خريف وشتاء 2023 وقد تلاعب المصممون في ابتكار أنماط مختلفة بالألوان والأنسجة الغنية.

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