استعدي لموسم الخريف مع ألوان الموضة الرئيسية

قد نكون ما زلنا في الصيف لكننا نحب أن نتحدث عن صيحات الخريف التي ينتظرها العديد منا، لأن ببساطة من الصعب عدم الرغبة في التطلع إلى هذا الموسم ونحن هنا نتحدث عن ألوان الخريف لأن اللون لديه القدرة على ضبط المزاج والكشف عن الحالات العاطفية.

يعكس التنبؤ بألوان الخريف التحولات الاتجاهية في احتياجات المستهلك وتفضيلاته بدلاً من تصميمه ليتم استخدامه كدليل شخصي للملابس أو قصة لونية فريدة، تعكس الألوان المتوقعة الحالة المزاجية المتطورة التي قد نختبرها بشكل جماعي ونعتمد عليها لتلبية احتياجاتنا العاطفية.

بالنسبة لخريف وشتاء 2023-2024، نتوقع أن تكون الألوان الرئيسية هي الأزرق والأخضر والأحمر الداكن الغني والخزامى والبرتقالي المشمشي التي تشير إلى طاقة متفائلة حول إعادة البناء، مستقبلنا يتناقض مع الظلال المهدئة والشافية اللازمة لتحقيق التوازن بين الانتقال من موسم لآخر.

استمتعي بالإلهام من المدرج لمساعدتك في تنسيق ملابسك الخريفية بألوان الموضة الأنيقة.

لافندر

تم تسمية الخزامى الرقمي بلون العام لعام 2023 من قبل مركز WGSN وهو ظل أرجواني ناعم "مهدئ" و"مريح" يوازن ظلال جوهرة الخريف.

من المتوقع أن يكون متواجداً على الأزياء المحبوكة والملابس الرياضية والإكسسوارات والتصاميم.

تماشياً مع لون Pantone Very-Peri 2022 لهذا العام، سواء كان الباستيل أو اللون الأرجواني الغني شوهد اللون اللافندر على المنصة في العروض بما في ذلك استوديوهات ACNE و YSL و Carolina Herrera والمزيد.

برتقالي مشمشي

برتقالي مشمشي

هذا ظل دافئ ومشرق من اللون البرتقالية، يسمى "Apricot Crush" والذي يعكس التفاؤل والطاقة واللعب الموحد.

إنه ظل متعدد الاستخدامات من المتوقع أن ييكون رائعاً مع ملابس التريكو وملابس السهرة والجاكيتات والمعاطف ومن المتوقع أن يعمل بشكل رائع مع المطبوعات الموسمية.

أحمر داكن

اللون الأحمر الغني متوسط الظل يجسد "تحولاً نحو الألوان غير الأنيقة التي تبدو مثيرة للاهتمام وتطلعية"، إنه يتحدث عن شعور بالدافع المتجدد والرغبة في إعادة البناء والاستكشاف واكتشاف حدود جديدة داخلياً وخارجياً.

الأحمر الداكن هو لون تجاري واتجاهي مناسب للرجال والنساء ويقال إنه "تحديث رائع لأساسيات الموضة والملابس الخارجية والتريكو".

ظهر هذا الظل العميق من اللون الأحمر المتوسط بشكل كبير جداً عبر عروض الخريف بما في ذلك أولا جونسون وباكو رابان وبرابال غورونغ والمزيد.

أزرق كوبالت

يقال إن الظل الغني بألوان الجواهر من اللون الأزرق مستوحى من التطورات التحويلية والمدفوعة تقنياً في العالمين الرقمي والميتا ويشير إلى مواقف واثقة جريئة تدعم تفضيلات المستهلك للتعبيرات الحازمة.

من المتوقع أن يعمل في موديلات متعددة من فئات الملابس النشطة، إلى فساتين الحفلات والمجوهرات وملابس المناسبات والإكسسوارات.

ظهرت ظلال جوهرة منغم من اللون الأزرق بشكل كبير على المدرج في أحدث عروض الخريف.

أخضر داكن

يعكس الظل الأخضر حاجة المستهلك إلى تحقيق التوازن بين الحياة المفرطة التحفيز والألوان التي تساعد على "الحد من مستويات القلق والإجهاد في الدماغ".

فهو ظل ذكي للأساسيات المرتفعة التي تنضح بشعور من الراحة الراقية، يقال إنه لون "يغرس شعوراً بالتأمل والراحة والتفكير" مستوحى من قضاء المزيد من الوقت في الطبيعة والهواء الطلق وهوايات البستنة المتزايدة.

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