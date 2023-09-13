3 أسماء مُتجدّدة تتألق في أسبوع نيويورك للموضة

جمعت عروض Michael Kors، وUlla Johnson، وTadashi Shoji بين الرقيّ والأناقة بأسلوب فنّي يُلبّي مُتطلّبات المرأة العصريّة في مجال الظهور بإطلالة مُميّزة يُشكل التجدّد أحد المفاهيم المرافقة للموضة، وقد تجلّى بكل معانيه في 3 عروض لفتتنا ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للموضة. فقد جمعت عروض Michael Kors، وUlla Johnson، وTadashi Shoji بين الرقيّ والأناقة بأسلوب فنّي يُلبّي مُتطلّبات المرأة العصريّة في مجال الظهور بإطلالة مُميّزة.

مايكل كورس

تُجسّد دار Michael Kors ديناميكيّة الموضة بأسلوب مدينة نيويورك المُتجدّدة دائماً. وهي تحرص كالعادة على تقديم تصاميم غير مرتبطة بزمن وذات طابع كلاسيكي وعصري على السواء. أما جديدها لموسم ربيع وصيف 2024 فهو مجموعة من الإطلالات التي اتسمت بالبساطة في القصات والفخامة في الخامات مع استعمال مُكثّف للدانتيل الذي اتخذ شكل أثواب طويلة وبلوزات وسراويل وتنانير متوسطة الطول، وحتى قمصان رجاليّة. أما بالنسبة للألوان فجأت "مينيماليّة" مع حضور بارز للأبيض والأسود والبيج بالإضافة إلى لمسات خجولة من الوردي والليلكي والذهبي. وقد ترافقت الأزياء مع أكسسوارات اتخذت شكل صنادل مُسطّحة وحقائب متوسطة الحجم بألوان الأبيض والأسود والبيج.

أطلق المصمم مايكل كورس على هذه المجموعة عنوان Barefoot Glamour أي "بريق حافي القدمين"، وهو قدّم خلالها ملابس يوميّة يمكن ارتداؤها في أي مكان من العالم وتُذكّر بأجواء العطلات، وكشف أنها تُشكّل تحيّة إلى روح والدته التي توفيت مؤخراً وكانت من هواة السفر حول العالم.

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أولا جونسون

هي من أبرز المصممات اللواتي يُتابعهن الجمهور في أسبوع نيويورك للموضة. ولدت أولاً ونشأت في منهاتن وأطلقت العلامة التي تحمل اسمها في العام 2000 مباشرةً بعد تخرّجها في الجامعة ولفتت منذ ذلك الحين أنظار صحافة الموضة. والمعروف عنها أنها تهتمّ كثيراً بتفاصيل بناء إطلالاتها وتحرص على اختيار الخامات المصنوعة من الألياف الطبيعيّة كما تهتمّ بالطابع العملي والمريح للأزياء.

مجموعتها الخاصة بربيع وصيف 2024 جاءت مستوحاة من تصميم الدوائر في مجالات الفن، والموضة، والطبيعة. وقد استعانت بالدوائر التي تُجسّد الشمس في العديد من إطلالاتها. تعاونت أولاً جونسون في هذه المجموعة مع الفنانة الأميركيّة شارا هيوز لتنفيذ طبعات ديناميكيّة ملوّنة زيّنت بها تصاميمها التي تزيّنت أيضاً بالكشاكش والكسرات. وقد ظهرت هذه الأخيرة أيضاً على الأكسسوارات لتُضيف عليها لمسة من التميّز والابتكار.

المصممة أولا جونسون(الثالثة من اليسار) تتوسّط عارضاتها المصممة أولا جونسون(الثالثة من اليسار) تتوسّط عارضاتها

أطلق المصمم الأميركي ذات الأصول اليابانيّة تداشي شوجي العلامة التي تحمل اسمه في العام 1982 بعد أن لاحظ أن خيارات ملابس المناسبات كانت حينها ضئيلة. أما اليوم وبعد 40 عاماً فتواصل النساء في أنحاء مُختلفة من العالم مُتابعة مجموعات Tadashi Shoji من ملابس السهرة والزفاف. أما في مجموعته الخاصة بربيع وصيف 2024 فاستوحى مصمم الدار تصاميمه من الشواطئ، والكهوف البحريّة التي تزيّنها ألوان غروب الشمس وحركة الأمواج المُتراقصة. وقد تزيّنت تصاميمه أيضاً بتفاصيل مُستقاة من عالم الخيال، طبقات وكسرات تُجسّد جمال الأصداف، تطريزات بأشكال بحريّة بالإضافة إلى الخرز والترتر التي تستحضر بريق الشمس الذي يتلألأ على سطح البحر.

غلب اللون الأزرق بتدرجاته المتنوّعة على عدة تصاميم من هذه المجموعة وقد تلوّن بعضها الآخر بالياقوتي، والأخضر الزمردي بالإضافة إلى الأسود، والأبيض، والزهري، بتدرجاته المتنوّعة

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