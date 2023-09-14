الامارات | مطلوب صحافي «نشط» لتغطية أخبار تايلور سويفت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت مجموعة «غانيت» الإعلامية الأميركية مالكة شبكة «يو إس إيه توداي»، إعلاناً عن حاجتها إلى صحافي «نشط» من أي من الجنسين، ليتولى حصراً تغطية أنشطة نجمة البوب، تايلور سويفت التي تشكّل ظاهرة على المستويين الثقافي والتجاري.

وورد إعلان «صحافي تايلور سويفت» الثلاثاء على موقع «داي فورس» للتوظيف، ونشرته مجموعة «غانيت» بصحيفتيها «يو إس إيه توداي»، و«ذي تينيسيان»، وهي مطبوعة محلية تابعة لشبكة «يو إس إيه توداي»، وجاء فيه: «نبحث عن صحافي ذي خبرة وميّال إلى الفيديو، وقادر على فهم التأثير الموسيقي والثقافي لتايلور سويفت».

ولاحظت «غانيت» أن «قاعدة المعجبين بسويفت وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وكذلك أهمية موسيقاها وإرثها» في الولايات المتحدة وحول العالم.