الامارات | تعاون استراتيجي بين «دبي للثقافة» و«غوغل» لدعم المواهب الإبداعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّهت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، بتعزيز التعاون والتوسع في تبادل المعارف والخبرات والتجارب بين «دبي للثقافة» و«غوغل»، وتفعيل آليات الشراكة المثمرة بين الطرفين، بما يحقق أهداف ورؤية الهيئة في مواصلة مسيرة الابتكار في المجالات الثقافية والإبداعية، ويسهم في تبني الحلول المتقدمة والمستدامة في المجالات الثقافية والفنية، ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى رئيساً للمواهب.

وجاءت توجيهات سموها خلال زيارتها لمكاتب شركة «غوغل» في دبي، ولقائها بفريق العمل، حيث ركز اللقاء على ضرورة استثمار التعاون الاستراتيجي مع الشركاء، وتسخير كل الإمكانيات لدعم المواهب الإبداعية، وتطوير معارف المبدعين وتنمية مهاراتهم.

وفي خطوة عملية لتحقيق تلك الأهداف، أطلقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم «مخيم المبدعين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» (نسخة الاستدامة)، وهو عبارة عن برنامج لتسريع تطوير المواهب الإبداعية للفنانين والمصممين من دولة الإمارات والمنطقة، ويقام من 13 إلى 15 نوفمبر المقبل في مكاتب «غوغل» في دبي.

ويهدف البرنامج إلى إرشاد وتمكين المشاركين من استكشاف ممارسات التصميم الصديقة للبيئة، وتوظيف التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتسخيرها لخدمة المبدعين، لتعزيز حضورهم وتأثيرهم الإبداعي وتنمية مشروعاتهم. وسيوفر البرنامج التدريبي للمشاركين أيضاً، فرصاً للتواصل وتبادل الأفكار واستكشاف سبل التعاون مع زملائهم في المجال.

علامة فارقة

وتطرق اللقاء إلى أهمية المحتوى الثقافي لإمارة دبي في ترسيخ ريادتها ومكانتها الاستثنائية على خارطة الإبداع العالمية، وإبراز مشهدها الإبداعي المزدهر، وهو ما تجسد في مشروع «ثقافة دبي وتراثها» على منصة «غوغل للثقافة والفنون» (Google Arts & Culture)، الذي يعكس تنوّع الإمارة الثقافي وطبيعتها الفريدة ومعالمها الحضارية، ويحتفي بإبداعاتها المعاصرة. وقد شكّل المشروع علامة فارقة في مسيرة التعاون بين الطرفين اللذين أكدا أهمية استمرارية تطوير المحتوى ليواكب ثراء الإمارة الثقافي، وهويتها المتفردة وتراثها الغني.

وخلال الزيارة، التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بفرق العمل المختلفة في «غوغل»، كما اطلعت سموها على أحدث التقنيات والأفكار الإبداعية التي تسهم في تحقيق تحول إبداعي يرتقي بمختلف أنواع الفنون، مؤكدة أن التعاون مع «غوغل» يعزز المرونة في المجالات الإبداعية وتكيّفها مع متطلبات العصر، وأن المشروعات الثقافية المشتركة التي تجمع الطرفين تواكب نهج دبي الداعم للابتكار، وتسهم في إثراء مشهدها الإبداعي.

وقالت سموها: «نتشارك في تصميم مستقبل الإبداع، ونوحّد جهودنا لإحداث تغيير إيجابي يدعم المواهب الإبداعية، ويخدم تنمية مهارات ومعارف وخبرات أصحابها. ومشروعاتنا الثقافية المشتركة تسلط الضوء على جهود دبي في تشجيع نمو قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، بما ينسجم مع رؤيتها لاقتصاد متنوّع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار والتعاون، ويرسخ مكانتها على الساحة العالمية حاضنة للمواهب والاستثمار والأعمال الإبداعية».

برامج متميزة

وأعرب أنطوني نقاش، المدير العام التنفيذي لشركة «غوغل» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن بالغ ترحيب الشركة بزيارة سمو رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون، وعميق الاعتزاز بالتعاون المثمر مع الهيئة. وقال: «سعداء بإطلاق مخيم المبدعين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع (دبي للثقافة)، ونؤكد التزامنا بالإسهام في إثراء المشهد الإبداعي في المنطقة، سواء من خلال تقديم دورات تدريبية مخصصة لمساعدة المبدعين على تنمية مواهبهم الفنية وتطوير أعمالهم عبر الإنترنت، أو من خلال توفير فرص الإرشاد والتوجيه التي تدعم تبادل المعرفة والخبرة بين الموهوبين في هذا القطاع. ونتطلع من خلال النسخة الأولى من هذا المخيم، إلى اكتساب كل الخبرات والمعلومات التي تساعدنا في مواصلة تقديم مزيد من البرامج المتميزة في المستقبل».

نسخة الاستدامة

ويقام «مخيم المبدعين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - نسخة الاستدامة» لثلاثة أيام في مكاتب «غوغل» في دبي، ويمثّل منصة للتواصل والتعاون بين المواهب الناشئة وخبراء الصناعة، حيث يوفر للمشاركين برنامجاً مكثفاً للتعلم من الخبراء، والتعرف على قيمة التوجيه والنصح المتخصص في مجالات الفنون، كما يناقش المخيم إسهامات الذكاء الاصطناعي في تمكين المبدعين، وسبل تحقيق الاستدامة الرقمية من خلال تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وكذلك خصائص المواد الصديقة للبيئة والمعاد تدويرها، وإمكانية استخدامها في تنفيذ جميع أنواع الأعمال. كما يتضمن البرنامج سلسلة جلسات نقاشية تركز على التصنيع في دولة الإمارات، تحت إشراف البوابة الإلكترونية «ميك ووركس - الإمارات» (Make Works UAE)، إضافة إلى جلسات أخرى تهدف إلى تطوير المواد المبتكرة في الدولة وتديرها شركة «كولاب».

وسيحظى المشاركون في المخيم بدعم «دبي للثقافة»، من خلال تمكينهم من عرض أعمالهم في كل الفعاليات التي تنظمها الهيئة، إلى جانب إمكانية الوصول إلى شبكة التوجيه التابعة لشركة «غوغل»، للاستفادة مما توفره من أدوات تواصل إبداعية، وذلك لمدة عام واحد.

ويهدف القائمون على «مخيم المبدعين» إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى المشاركين، وزيادة معرفتهم وحثّهم على الترشيد، ودمج الممارسات المستدامة ضمن أساليبهم الفنية المختلفة، ومنحهم ما يحتاجون إليه من مساحات واسعة لتطوير مهاراتهم، والاستفادة من الفرص التي يوفرها الخبراء في هذا المجال.

لطيفة بنت محمد:

• «التعاون يواكب نهج دبي الداعم للابتكار ويسهم في إثراء مشهدها الإبداعي».

• «نتشارك في تصميم مستقبل الإبداع ونوحّد جهودنا لإحداث تغيير إيجابي يدعم المواهب الإبداعية ويخدم تنمية المهارات والمعارف».