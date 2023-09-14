كل ما تريدين معرفته عن جفاف العين.. إهمال الأعراض قد يصيبك بفقدان البصر

القاهرة - سمر حسين - صحة

آلام كثيرة وصراخ مستمر يسيطران على كثير من الأشخاص باختلاف أعمارهم، ما يؤثر على حياتهم بالسلب، نتيجة الإصابة بجفاف العين، التي قد تؤدي إلى الاصابة بمشكلات صحية مختلفة، قد تتطور حتى تصل إلى فقدان البصر فيما بعد، لذا يحاول البعض معرفة أسباب جفاف العين، والاعراض التي تشير إلى الإصابة وكيفية علاجها بالطرق الطبيعية.

أعراض جفاف العين

نستعرض أعراض جفاف العين، وفق موقع «مايو كلينيك» الطبي:

- الإصابة بلسعات أو حرقة.

- المعاناة من خشونة في العينين.

- تكون صديد لزج في العينين أو حولهما.

- التعرض إلى الإصابة بالحساسية ضد الضوء.

- احمرار العين.

- الإحساس بوجود شيء في العينين، يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية مع الدموع المستمرة.

- صعوبة ارتداء عدسات لاصقة.

- صعوبة القيادة ليلًا.

- عيونًا دامعة.

- تهيج جفاف العينين.

- تَغيم الرؤية.

- إرهاق في العين.

أسباب جفاف العين

- نقص إفراز الدموع.

- التقدم في السن.

- الإصابة ببعض الأمراض مثل متلازمة «شوجرِن».

- الإصابة بمرض العين التحسسي.

- الإصابة بمرض التهاب المفاصل الروماتويدي.

- الإصابة بمرض الذئبة أو تصلب الجلد.

- الإصابة بمرض الساركويد.

- الإصابة بمرض اضطرابات الغدة الدرقية.

- التعرض لنقص فيتامين A.

- تناول بعض الأدوية مثل علاج ارتفاع ضغط الدم.

- أخذ أدوية مضادات الاكتئاب.

- الأدوية والعقاقير التي تساعد على علاج حب الشباب ومنع الحمل وداء باركنسون.

- انخفاض حساسية عصب القرنية الناجم عن استخدام العدسات اللاصقة، أو تلف العصب أو جراحة العين بالليزر.

طرق علاج جفاف العين

أوضح الدكتور أحمد عبد الرحمن، استشاري العيون، عبر «هُن»، طرق علاج جفاف العين، الذي يعاني منه البعض خاصة الأطفال، قائلًا: «يجب تجنب توجيه الهواء المباشر إلى العين، خاصة مجففات الشعر أو سخانات السيارات والمراوح والمكيفات، مع الحرص على ارتداء النظارات الشمسية، التي تغطي الوجه للحماية من أشعة الشمس الحارقة، خاصة في فترة الصيف».

نصائح للحفاظ على العين

أشار استشاري العيون، إلى ضرورة عدم إجهاد العين والقيام بالمهام المرهقة التي تؤثر عليها، وفي حالة الشعور بألم في العين يجب غسلها بالمياه جيدا، للتخلص من أي أتربة موجودة بداخلها، وفيما يخص الأشخاص الذين يعملون في أماكن وأعمال تستلزم التعرض للضوء طوال الوقت، قائلا: «يجب وضع شاشة الكمبيوتر في وضعية منخفضة عن مستوى العين، للتمكن من رؤية الشاشة بوضوح، بخلاف ضرورة الابتعاد عن التدخين السلبي، التي تؤثر على العين بالسلب وتسبب جفافها».

أطعمة للتخلص من جفاف العين

نوه عبد الرحمن، إلى ضرورة تناول الأطعمة التي تقوي العين وتساعد على تحسنها، من بينها الأسماك الدهنية كالسلمون والمكاريل والتونة والأنشوجة، بخلاف السردين، مع تجنب تناول اللحوم المصنعة مثل البرجر والسجق واللانشون، مشددا هلة ضرورة تجنب السكريات، والحرص على شرب المياه طوال الوقت.

مضاعفات خطيرة

من بين المضاعفات التي ربما تواجه المصابين بجفاف العين، هي الإصابة بحساسية شديدة في العين، وعدوى في حالة عدم إفرازها قدر كافِ من الدموع، بخلاف تلف سطح العين ما يؤدي إلى تآكل سطح القرنية، وفقدان البصر شيئا فشيئا، بجانب عدم القدرة على القيام ببعض المهام والأنشطة اليومية، خاصة القراءة وعدم القدرة على التخلص من الآلام وإمكانية فقدان العين.