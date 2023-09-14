مفاجأة.. مصور عيد ميلاد ابنة مؤمن زكريا يكشف السبب الحقيقي لانهياره: لا علاقة له بمرضه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وسط الاحتفال بعيد ميلاد ابنته الأول، التي أدهش ميلادها الأطباء، انهار لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، مؤمن زكريا، وسط الحفل والحضور، للتحول لحظات ضحكاته وابتساماته وسط عائلته، إلى نوبة من البكاء لم يعرف أحد سببها.

انهيار مؤمن زكريا في عيد ميلاد ابنته

مؤمن زكريا الذي خانته دموعه في الظهور الأخير له، خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنته «نيللي» دخل في نوبة بكاء، وسط زوجته ريهام الشيمي، وعدد من الأصدقاء، والأقارب.

ومع انتشار مقطع الفيديو الذي ظهر فيه لاعب الأهلي السابق، الذي حرمه مرض «التصلب الجانبي الضموري» من استكمال مسيرته مع الساحرة المستديرة، بات البعض يرجع سبب البكاء، إلى معاناته مع المرض النادر، بينما رجح البعض الآخر، أنه بسبب طفلته «نيللي»ن التي كان مجيئها إلى الحياة محيرا للعلماء، نظرا لأن طبيعة مرضه يعيق القدرة على الإنجاب.

مصور الحفل يكشف سبب انهيار مؤمن زكريا

كشف فارس البيلي، مصور حفل عيد ميلاد طفلة مؤمن زكريا «نيللي»، سبب انهيار اللاعب خلال الحفل، موضحا أنه أُقيم يوم السبت الماضي، وأن البكاء لم يكن بسبب ابنته أو مرضه كما روج البعض، بينما السبب كان والدته، إذ قامت باحتضانه بالتوازي مع غناء رضا البحراوي لها، ليتأثر لاعب الأهلي السابق: «رضا البحراوي غنا وقال البركة بتاعتنا الحاجة أم مؤمن زكريا، هنا اتأثر أوي وحضنها وعيطوا سوا»، متابعًا: «لكن على طول وقفوا بكاء، ووالدته وأخوه بدأوا يرقصوا معاه، وهما فرحانين بيه».

كيف أدهش إنجاب ابنة مؤمن زكريا الأطباء؟

يذكر أن ولادة «نيللي» ابنة مؤمن زكريا، كانت بمثابة المعجزة، خاصة أن «الأطباء أجمعوا أن مصابي هذا المرض لا ينجبون»، وهو ما أكدته زوجته ريهام الشيمي، خلالها استضافتها في برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، على فضائية «dmc»، إذ كشفت حينها عن حملها في نجلتها نيللي، على الرغم من تأكيد الأطباء استحالة الأمر.

وأكدت «ريهام» أنها لم تكن تتوقع الإنجاب مرة أخرى، بعد نجلهما «مالك»، إلا أن الله منحها فرصة تعزيز مشاعر الأمومة مرة أخرى.

يشار إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي، قرر مؤخرا، تعيين مؤمن زكريا، مساعدا لرئيس قطاع الناشئين بالنادي، وعلق «مؤمن» على القرار عبر حسابه على «X»: «قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (صدق الله العظيم) الحمد لله والشكر لله العودة لبيتي في دور جديد مساعد لكابتن وليد سليمان مدير قطاع الناشئين نسأل الله التوفيق، ودعواتكم أقدر أقدم اللي يليق بإسم نادينا العظيم».