موضة الفساتين السواريه.. تألقي بإطلالات ساحرة قبل نهاية موسم الأفراح

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

«موسم الأفراح» لدى المصريين على وشك الانتهاء، بالتزامن مع دق الخريف والشتاء للأبواب، لكن ما يزال هناك متسع من الوقت لحضور الأفراح والمناسبات الليلية المختلفة، وبطبيعة كل موسم هناك عدد من الاستايلات والفساتين التي تكون أساس الموسم، لا تستغني عنها في دولابك للموسم الحالي، وحتى منتصف شهر ديسمبر، حيث تتواصل الأفراح، وتقدم ليا مكارم خبيرة الموضة ومصممة الأزياء، أبرز الفساتين السواريه للموسم الحالي.

فستان ميرميد

يبدو أن فستان مرميد موضة لا تنتهي، بحسب ليا مكارم، في تصريحات خاصة لـ«هن»، فقد أوضحت مصممة الأزياء التي ترسمها بنفسها قبل تنفيذها، أن الفستان المرميد يليق تقريبا بكل الأجسام، وبالتالي فإنه موضة لا تنتهي، لكن ما يميزه كل فترة هو التطريز الخاص بالفستان والقماش المستخدم فيه، اختاري الفستان الملائم لشكل جسمك مع التطريز اليدوي البارز، والفستان المدعوم بمشد لأفضل إطلالة في فساتين السواريه.

فستان وان شولدر

الفستان وان شولدر، أو ذا الكتف الواحد أيضا من الاستايلات المنتشرة بشدة هذا السيزون، بحسب ليا، التي رسمت فستان تقريبي له، على باترون، وتعتبر موهبة الرسم الخاصة بها موروثة من والدها، اختاري قماش فستان مطرز بالكامل بالترتر أو الستراس الللامعة لليلة صيفية بفستان سواريه رائع، وهذا الموديل يليق بقبل دخول الشتاء بشكل خاص، لأنه يكون عاري الكتف.

هل التايجر ما يزال موضة؟

التايجر ظهر فجأة بداية في الملابس الكاجوال ثم السواريه، ورغم أن موضته خفتت قليلا خلال الفترة الماضية إلا أنه ما يزال محتفظا بوجوده بين مختلف الاستايلات الأخرى، لكن بدأ في الاختلاف بظهوره بألوان مختلفة عن البني والأبيض والأسود، فأصبح التايجر البينك واللبني ومينت جرين أيضا موضة السواريه بالستان المعتاد، وواحد من أجمل استايلات التايجر، هو الأوف شولدر.

التنورة والبلوزة التايجر أيضا خيارا رائعا للملابس السواريه في موسم الأفراح، لكن عند ارتداء البنطلون اختاري الألوان المحايدة من الأسود والأبيض والرمادي.

ارتدي القطيفة في الليالي الباردة

القطيفة موضته لا تخفت أبدا، لأنه يعتبر الخيار الأفضل لفساتين سواريه الشتاء، لذلك ارتدي الفستان القطيفة المخملي في الأفراح مع بداية فصل الشتاء خاصة مع برودة الليالي، القطيفة بطبيعته ضيق ويمتد ليأخذ شك الجسم إلا في حالة كان كلوش أو دبل كلوش، بحسب خبير الأزياء، حينها يكون الموديل مستقل بنفسه، ومن ألوان القطيفة المميزة النبيتي الداكن، الأسود، الكحلي، الأحمر والأزرق البترولي.

أبرز ألوان فساتين الزفاف

بحسب ليا مكارم، فإن ألوان فساتين السواريه هي البرتقالي، الفوشيا، الأصفر، ومعظم الألوان النارية ودرجاتها المختلفة، ويمكنك تنسيق تلك الألوان مع الحقائب الجديدة ذات الاستراس الملون، وكذلك الحذاء والإكسسوارات الملونة ذات الأحجار المميزة من الفيروزي، العقيق، الزفير، لأنها تعتبر من الألوان الجريئة، وهي الموضة لهذا الموسم وعدة مواسم أخرى، كما أنها تخطف قصاتها بين الأوف شولدر، ووان شولدر، واستوميك، ومنفوش وكلوش ودابل كلوش.

نصائح عند ارتداء فساتين سواريه

إكسسوارات السواريه مهمة للغاية، وتخطت الحلق والسلسلة إلى الشنطة والحذاء وكذلك الهيد بيس، فإذا كنت قريبة من العروس اختاري إكسسوار بسيط للشعر ملائم لألوان باقي إكسسوارات الملابس.

احرصي على إحضار حذاء فلات في حالة إذا كان الكعب العالي متعب بالنسبة إليك، وارتدي الحذاء يليق بالحقيبة السواريه حتى إن لم يكن نفس اللون، الهواية اليدوية أيضا مهمة للغاية، إذا كان الفرح في الجو الحار والمكان مفتوح والجو حار، اكملي طلتك بمكياج سواريه ألوانه واضحة، لكن ناعم ويليق مع الفستان وتسريحة الشعر أو الحجاب.