في اليوم العالمي للقانون.. من أول امرأة تعمل بالمحاماة بمصر؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ضربت المرأة المصرية مثالا للرقي والمثابرة والقدرة على تحقيق الإنجازات وإعلاء اسمها بين سطور التاريخ، حتى نالت مكانات عالية في شتى المجالات، وكان من بينهن المحامية مفيدة عبد الرحمن، أول امرأة تمارس مهنة المحاماة في مصر، وأول محامية ترفع دعاوى أمام محكمة النقض في مصر، إذ كانت مثالا قويًا للمرأة المصرية، وواحدة من أهم الأيقونات في عالم القانون والمحاماة.

اليوم العالمي للقانون

يوافق اليوم 13 سبتمبر، اليوم العالمي للقانون، الذي يحتفي به العالم في نفس التوقيت كل عام، حتى يتمكن الأفراد من اكتساب فهم أفضل للقانون الدولي، وتأثيره على حياتهم اليومية، وتم اختيار اليوم من قبل رابطة القانون الدولي «ILA» في محاولة لتعزيز فهم واحترام أفضل للقانون.

ونستعرض أهم المعلومات عن مفيدة عبد الرحمن، أول محامية في مصر، وفق موقع الهيئة الوطنية للإعلام.

معلومات عن مفيدة عبد الرحمن

- ولدت مفيدة عبد الرحمن، في 20 يناير 1914، بحي الدرب الأحمر في القاهرة.

- والدها عبد الرحمن محمد، كان يعمل كصاحب مطبعة، وكان يتمتع بملكة الكتابة وعُرف بتميزه في الخط، ما جعله يكتب المصحف الشريف بيده 19 مرة.

زواجها في العشرين ودعمه لها

- تزوجت مفيدة عبد الرحمن، في سن مبكرة، إذ كانت تبلغ 20 عاما في عام 1933، والذي كان داعمًا لها وشجعها على دراسة الحقوق.

- كانت أم لتسعة أطفال، سبع أولاد وبنتان، واستمر زواجها أكثر من 70 عامًا.

حصولها على لقب الأم المثالية

- حصلت المحامية مفيدة عبدالرحمن، على لقب «الأم العاملة المثالية»، نظرا لعملها الناجح في المحاماة والبرلمان، بخلاف تربيتها لتسعة أبناء.

- التحقت مفيدة عبد الرحمن، عام 1935 بجامعة الملك فؤاد الأول، لدراسة القانون، وحصلت منها على ليسانس الحقوق في عام 1939.

- عملت مفيدة عبدالرحمن، ابنة حي الدرب الأحمر، في الخمسينيات كمحامية دفاع في محاكمات سياسية.

- في عام 1959، أصبحت مفيدة عبدالرحمن، عضوا في البرلمان عن الغورية والإزبكية.

- كانت نائبة نشطة لمدة 17 عاماً على التوالي.

- كانت المرأة الوحيدة التي شاركت في عمل لجنة تعديل قوانين الوضع للمسلمين التي بدأت في الستينيات.

- كانت واحدة من أوائل المحاميات في مصر، وأول محامية ترفع دعاوى أمام محكمة النقض في مصر.

- أول امرأة ترفع دعوى أمام المحاكم في جنوب مصر.

- رحلت عن عالمنا المحامية مفيدة عبدالرحمن، في 3 سبتمبر عام 2002، عن عمر ناهز 88 عاما.