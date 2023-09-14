أطعمة تخفف آلام المفاصل.. موجودة داخل المنزل وتقلل من حدة المرض

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني بعض الأشخاص في مراحل عمرية مختلفة من آلام بالغة في منطقة المفاصل، لا يمكن التغلب عليها بسهولة ولا يستطيعون القيام بأبسط المهام اليومية، إما نتيجة الاصابة بالتهاب المفاصل، نتيجة تناول بعض الاطعمة غير الصحية والتي تتسبب في تلك الأعراض، لذا يرغبون في معرفة أهم الأسباب التي تؤدي لذلك وكيف يمكن التغلب عليها.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أهم الأطعمة التي تخفف من آلام التهاب المفاصل، وفق موقع ما أكده خبراء تغذية.

أطعمة تخفف آلام المفاصل

أخصائية التغذية مروة محمود، كشفت عن الأطعمة التي تخفف آلام المفاصل، التي تجعل المرضى في تحسن مستمر والابتعاد عن الأمراض الخطيرة والآلام التي تسيطر عليهم، قائلة: «يمكن الاعتماد بشكل أكبر على الأسماك بمختلف أنواعها كونها لها تأثير قوي على تحسين صحة المفاصل والتقليل من الآلام والمخاطر وتقلل من أعراض الاصابة بالتيبس والتورم، كما يمكن الاعتماد أيضا على الفواكه كونها مليئة بمضادات الأكسدة والفيتامينات المختلفة التي تساعد الجسم على استعادة نشاطه والتخلص من الأمراض التي تصيبه، والتي تتمثل في الكرز والعنب البري».

ومن بين الأطعمة التي نصحت بها أيضا هو تناول الكرات والبصل والثوم، كونهم يساعدون على التقليل من الإصابة بأمراض هشاشة العظام التي يعاني منها البعض بمختلف الأعمار، كما يساعدون على تقوية العظام.

أطعمة ممنوعة عن مرضى آلام المفاصل

وحددت الدكتورة مروة محمود، أخصائية التغذية لـ«هُن»، أكثر الأطعمة الممنوعة على مرضى آلام المفاصل، والتي حددتها كالتالي: «يجب الابتعاد عن تناول السكريات خاصة الآيس كريم والحلوى والصودا والمياه الغازية، بخلاف الابتعاد عن تناول الأطعمة المشوية والمقلية والمعلبة، كونها تعمل على زيادة التهاب المفاصل والشعور بآلام لا يمكن التخلص منها».

ونوهت أخصائية التغذية بضرورة الابتعاد عن تناول اللحوم المصنعة كونها تؤدي لحدوث مشاكل صحية كبيرة، مع ضرورة الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على البروتينات مثل القمح والشعير.

ما هو التهاب المفاصل؟

يعتبر التهاب المفاصل واحدًا من أكثر الاضطرابات التي تصيب المفاصل والتي تحدث بشكل خاص مع كبار السن لتقدمهم في العمر، إذ يؤدي إلى حدوث تورم وتهيج في مفاصل الجسم، وصعوبة في حركتها، وآلام شديدة تؤثر على حياة المريض وتجعله غير قادر على ممارسة حياة اليومية والطبيعية بشكل مريح، كما إنها من الأمراض المزمنة التي تلازم الأشخاص طوال حياتهم، ومن أشهر أنواعه التهاب المفاصل الفقارية والروماتويدي.

أعراض آلام المفاصل

الألم

التيبس

التورم

الاحمرار

التقلصات

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

التعب.

الطفح.

هبوط في الوزن.

حدوث مشاكل في التنفس.

جفاف في العينين والفم.

أسباب التهاب المفاصل

- يمكن أن يكون السبب الرئيسي في الاصابة بالتهاب المفاصل هو احتكاكها وتلف الغضاريف الموجودة بداخلها بسبب الزيادة في الوزن.

- تعرض الأشخاص للاصابة بكسور بالغة في العظام.

- الإصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية.

- التقدم في العمر.

- تناول الأطعمة الضارة بصحة المفاصل خاصة المشروبات الغازية التي تعمل على الإصابة بهشاشة العظام.