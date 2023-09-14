5 معلومات عن عنب «الياقوت».. يشبه الباذنجان والكيلو بـ20 دولارا

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تختلف أشكال الفاكهة والخضروات على مستوى العالم، فهناك المئات منها ولكن بعضنا لا يعلم إلا عن أنواع قليلة فقط، مثل العنب الذي يعتبر أبرز الفواكه الصيفية، إلا أن هناك نوعا لا نعرفه كثيرا فشكل حباته دائرية صغيرة، ويميل للشكل الأنبوبي الذي يشبه حبات الباذنجان، وهو ما يعرف بـ«سويت سفير».

ما هو عنب سويت سفير

ووفق ما ذكر موقع «minnetonkaorchard» العالمي، أن عنب سويت سفير يعد واحدًا من أنواع العنب الداكن ذو الشكل الأنبوبي المميز، الذي يشبه حبات الباذنجان، ولا تعتبر تلك هي السمة الفريدة الوحيدة له، بل أنه له العديد من الخصائص الأخرى كمذاقه الشهي وغيرها.

ويشتهر هذا النوع من العنب باسم سويت سفير أو الياقوت، حيث تتم تسميته بالاسمين مع انتشاره في عدد من بلدان العالم.

تاريخ عنب سويت سفير

عنب سويت سفير أو الياقوت هو منتج شركة «International Fruit Genetics» العالمية، وهذه الشركة مسؤولة عن زراعة العديد من أصناف العنب المميزة وغير التقليدية، التي يتم بيعها داخل متاجر البقالة الكبرى.

ومع انتشار هذا النوع من العنب، جاءت مخاوف العديد من الأشخاص من أن تكن تلك الفاكهة معدلة وراثيًا، لكن الشركة المختصة بزراعته، أوضحت أنه يتم الحصول عليه من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة تعتمد على التلقيح المتبادل بين مختلف الثمرات، للوصول لأجيال جديدة من الفاكهة.

حقيقة وجود عنب الياقوت في مصر

أما بشأن التساؤلات حول وجود هذا النوع من العنب في مصر، أوضح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، في تصريحات خاصة لـ«هن»، أن عنب الياقوت ليس له أي وجود أو يزرع في مصر حتى الوقت الحالي.

وعن زراعة عنب سويت سفير، قال «أبو صدام» إنه يتم إنتاج وزراعة العديد من أصناف الفاكهة والخضروات بمختلف دول العالم داخل طور التجارب، بهدف الحصول على أشكال وأطعمة جديدة ومقاومة الأمراض بصورة أكبر، وكذلك تحقيق الأرباح الكبيرة من وراءها، وهذا هو الحال في هذا النوع من العنب.

خصائص عنب الياقوت

- يتميز عنب الياقوت بشكله الأنبوبي المميز عن معظم أصناف العنب المتعارف عليها، حيث يشبه حبات الباذنجان.

- تغطي هذا النوع من العنب بشرة أرجوانية داكنة اللون تكاد تميل للون الأسود، ومن الداخل تتميز البشرة بلونها الأخضر الشفاف، والثمرة بدون بذور.

- يحتوي عنب الياقوت أو سويت سفير على نسبة عالية من السكر تفوق الأصناف الأخرى.

- يستخدم هذا العنب استثنائيًا في إعداد سلطات الفواكه ويتوافق جيدًا مع العديد من أنواع التوت والفاكهة الأخرى.

- كما يمكن أيضًا طهيه بطريقة خاصة والحصول على قوام يشبه الصلصة، ويتميز بطعمه المختلف.

سعر عنب الياقوت

ويتم بيع الكيلو الواحد من عنب الياقوت مقابل 20 دولارًا، أي ما يعادل نحو 618 جنيه، حسب موقع «fairprice» العالمي.