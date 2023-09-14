بشرى تدخل في نوبة بكاء بسبب سرطان الثدي: «كل واحد عنده قصة مؤلمة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نوبة من البكاء دخلت فيها الفنانة بشرى بعد توجيه سؤال لها، خلال لقاء تلفزيوني على هامش حضورها أحد العروض الخاصة لفيلم «أولاد حريم كريم»، الذي يعرض حاليا بجميع دور العرض.

سبب بكاء بشرى

وخلال اللقاء التلفزيوني تلقت الفنانة بشرى سؤالًا بشأن سرطان الثدي، وذلك أثناء زيارتها رفقة فريق عمل فيلم «أولاد حريم كريم»، لمجموعة من محاربات سرطان الثدي داخل إحدى المؤسسات، ومشاهدة العمل معهن كنوع من الدعم النفسي لهن.

وفور تلقيها السؤال بشأن هذا مرض سرطان الثدي، دخلت بشرى في نوبة من البكاء، قائلة: «كلنا فقدنا أصدقاء، وفقدنا حد من أهلنا مفيش حد مفقدتش حد في عيلته أو أصدقائه بسبب المرض ده، كل واحد عند قصة مؤلمة سواء في أهله أو أصدقائه وجيرانه».

جدير بالذكر أن الفنانة بشرى تشارك في بطولة فيلم «أولاد حريم كريم»، الذي يعرض حاليا بعد مرور 18 عامًا من طرح الجزء الأول منه وهو فيلم «حريم كريم» في العام 2005.

وتعد بشرى من الوجوه الجديدة على العمل، إذ أنها لم تشارك في الجزء الأول منه.

«الصحة» تكشف عن علامة شائعة تدل على الإصابة بسرطان الثدي

ويعد سرطان الثدي واحدًا من أبرز الأمراض المزمنة التي باتت تلقى انتشارًا واسعًا، مع إثارته مخاوف كبيرة لدى السيدات خوفًا من الإصابة به، خاصة مع من لديهن تاريخ مرضي للعائلة، لذا عادة ما تهتم وزارة الصحة المصرية بإطلاق مبادرات التوعية الخاصة بشأنه، وكيفية الوقاية منه وكذلك تلقي طرق العلاج في حال الإصابة.

وكشفت وزارة الصحة والسكان في منشور توعوي سابق لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه هناك علامة شائعة تدلى على الإصابة بسرطان الثدي في حال ظهورها.

وتمثلت تلك العلامة خروج بعض الإفرازات غير الطبيعية من منطقة الثدي، وهو ما يستوجب زيارة الطبيب على الفور.

أعراض الإصابة بسرطان الثدي

وتتمثل أعراض الإصابة بسرطان الثدي حسب ما ذكرت وزارة الصحة، في كل من:

- حدوث تغيير ملحوظ في حجم الثدي أو شكله أو مظهره.

- ظهور كتلة أو سماكة في الثدي.

- تغيير في لون الثدي.

ترتيب انتشار انواع السرطان

وفي تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أوضح الدكتور أشرف علام، استشاري الجراحة العامة والمناظير، رئيس قسم جراحة الأورام بمستشفى الفيوم العام، أن سرطان الثدي يأتي في مقدمة أكثر أنواع السرطان انتشارًا، ويليه سرطان القولون وعنق الرحم، وفيما بعد يأتي سرطان البروستاتا ثم الرئة، لافتًا إلى أن سرطان الثدي يعد أكثر الأنواع إزعاجًا للمرضى، خاصة نتيجة الفهم الخاطئ لدى الكثيرين.