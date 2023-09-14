ما هي متلازمة الحبل المربوط؟.. اكتشفها الذكاء الاصطناعي في جسد طفل

القاهرة - سمر حسين - صحة

مجموعة من الأعراض أصابت طفل بريطاني وعجز الأطباء عن تشخصيها في بلدته، حتى كان الذكاء الاصطناعي هو آخر حلول أسرته لمعرفة ما الذي يعاني منه الصغير صاحب الـ4 أعوام، وبالفعل نجحت أداة ChatGPT فى تشخيص الطفل بمرض نادر وهو «متلازمة الحبل المربوط» التي تحدث عنها استشاري المخ والأعصاب الدكتور أحمد كامل خلال حديثه لـ«هُن» في السطور التالية.

ما هي متلازمة الحبل المربوط؟

يقول الدكتور أحمد كامل، استشاري المخ والأعصاب لـ«هن» إن متلازمة الحبل المربوط هي أحد المتلازمات أو الحالات التي تحدث نتيجة لبعض العيوب الخلقية في تكوين الجهاز العصبي تحديدا في الجزء العصبي للحبل الشوكي: «لما بيتكون الحبل الشوكي بيكون مالي جزء الخلايا العصبية كلها ولما بيكبر ويطول في الإنسان الكبير بيبقى ما بين الفقرة الأولى والتانيه وبعد كدا بيكمل، لو حصل أن الحبل الشوكي ملتصق أو في حاجه منعاه يطلع لفوق كل ما الشخص يطول وينمو يحصل شد ومط الحبل الشوكي دا بيأثر عليه ويحتاج يعمل تدخل جراحي»

يستمر «كامل» في تعريف متلازمة الحبل المربوط واعراضها قائلًا:«المتلازمة يكون لها اعراض غير مترابطة بدون معرفة سبب واضح بالتالي بيكون الشخص عنده تأثر في الرجلين الم في البطن تقوس العمود الفقري، بيكون فيه بعض الحاجات اللي تقولنا أن المرض دا موجود على ضهر المريض زي بعض الشعر بطريقة معينه او كيس دهني في المكان دا أو نقرة جلد فيها، الم في القدمين وضعف عدم تحكم في البول والبراز».

في حال عدم تشخصي متلازمة الحبل المربوط مبكرًا يصاب المريض بأعراض جانبية: «ممكن يؤدي إلى أن الشخص لما يوصل لسن البلوغ رجله ضعيفه أو عدم تحكم في البول، لو حصل حادث وحصل التصاقات ضغطت على الحبل الشوكي ممكن تعمل نفس الاعراض، والحل الأساسي هو الجراحة بالميكرسكوب عشان نعرف الحاجة اللي رابطه الحبل الشوكي، وأننا نقصه عشان نسمح بالحركة الطبيعية ليه».

قصة الطفل المصاب بمتلازمة الحبل المربوط

بداية القصة من معاناة الأم البريطانية كوريتني مع طفلها أليكس البالغ من العمر أربع سنوات، وشكوى الطفل المتكررة من ألم في الأسنان ونقص غير عادي في النمو، الأمر الذي جعله يعتمد على المسكنات للحصول على الراحة، و في محاولة يائسة لتخفيف معاناة ابنها زارت العديد من الأطباء، وحتى قامت بزيارة الطوارئ بالمستشفيات، وفقا لما نشرته صحيفة «ديلى ميل» البريطانية.

وصل عدد الأطباء التي زارتهم الأم لأكثر من 10 أطباء وكانت النتيجة الفشل، حتى لجأت في النهاية إلى أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT، الذي ساعدها في تحديد الحالة بوضوح في النهاية عندما قررت استكشاف طريقة غير تقليدية للحصول على إجابات ولجأت إلى الذكاء الاصطناعي من خلال مشاركة أعراض أليكس مع الأداة التي حدد حالة الطفل بإنها حالة عصبية نادرة تُعرف باسم متلازمة «الحبل المربوط» واعتبارها السبب الكامن وراء معاناة أليكس.