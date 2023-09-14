للتخلص من التجاعيد وحروق الشمس.. 4 نصائح لشراء منتجات العناية بالبشرة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مع التغيرات بدرجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض تتساءل الكثير من السيدات عن كيفية الحفاظ على البشرة نظيفة ورطبة بعيدًا عن البقع الداكنة والتجاعيد وحروق الشمس، وفيما يلي أبرز الخطوات للحصول على بشرة نضرة وشراء منتجات البشرة الأكثر فعالية.

يوصي خبراء البشرة على مستوى العالم ومنذ وقت طويل بأهمية أن تتضمن منتجات البشرة فيتامين E أو فيتامين هـ، لدوره المهم في تغذية وحماية البشرة وترطيبها، إضافة الى دوره كمضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات، وفقًا لشبكة بي سي نيوز الأمريكية.

ومن جانبها، تؤكد الدكتورة جيتا ياداف طبيبة الأمراض الجلدية في حديثها لشبكة تلفزيون بي سي نيوز الأمريكية، إنها ليست جديدة أو مثيرة للاهتمام بشكل خاص مثل النياسيناميد التي تنتمي لفيتامين B، الذي حظي بالكثير من الاهتمام مؤخرًا، سواء من قبل صانعي العلامات التجارية أو وسائل الإعلام غير انه يظل فيتامين E أو ه فعال بمنتجات البشرة الموجودة بالأسواق، وهو ما أبقى فيتامين E في تركيبات العناية بالبشرة لسنوات ومنحه قوة البقاء.

الجسم ينتج بشكل طبيعي فيتامين E والذي قد يشار إليه باسم توكوفيرول أو ألفا توكوفيرول في قوائم المكونات، وفي البشرة على وجه الخصوص، يمكن أن يساعد في ترطيب البشرة كونه يساعد في حبس الرطوبة في الجلد وحمايتها من الأضرار البيئية وتهدئة الالتهابات، والدفاع عن البشرة من أضرار أشعة الشمس، لكن مستوياتها لا تبقى ثابتة بالجسم مع مرور الوقت، بحسب ما ذكرت شبكة التلفزيون الأمريكية.

وتعلق الدكتورة جانيت غراف، طبيبة أمراض جلدية معتمدة وأستاذة في كلية الطب ماونت سيناي في نيويورك على الأمر قائلة: بينما يتواجد فيتامين E أو هـ بشكل طبيعي في الجسم لدينا، مما يوفر حاجزًا مدمجًا واقيًا للبشرة، فإن إنتاج فيتامين E أو هـ يتناقص بمرور الوقت، وفقًا لشبكة بي سي نيوز الأمريكية.

ويوصى عدد من أطباء الجلد بتقرير بالشبكة التلفزيونية الأمريكية باستخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على فيتامين E أو هـ كونها تعد طريقة سهلة للحصول على فوائد متعددة للعناية بالبشرة في وقت واحد، وذلك باتباع الخطوات الاتية عند التسوق لشراء منتجات فيتامين E:

الخطوة الأولى: النظر الى الفئة: نظرًا لقدرته المتأصلة على الترطيب، غالبًا ما يوجد فيتامين E في المستحضرات والكريمات وزيوت الوجه المصممة للقيام بذلك، كما أنها تحظى بشعبية كبيرة في الأمصال المضادة للأكسدة، حيث يمكن أن توفر الحماية ضد العوامل الخارجية التي تؤثر على صحة ونضارة البشرة مثل أشعة الشمس فوق البنفسجية والتلوث.

الخطوة الثانية: نوع فيتامين E: فهناك أشكال مختلفة من فيتامين E، ولكن ألفا توكوفيرول هو الأفضل الذي يجب البحث عنه في قوائم المكونات، كما إنه الشكل الأكثر شيوعًا الموجود في الجلد، وبالتالي فهو الشكل المثالي.

الخطوة الثالثة: البحث عن مكونات اخرى تدعم عمل فيتامين E: فهناك عناصر فاعلة أخرى بحسب خبراء البشرة فعلى الرغم من كونه فيتامين رائع بمفرده، ولكنه يكون أفضل عندما يقترن بمكونات أخرى مثل فيتامين C، الذي يعمل على تفتيح البشرة ويحميها من التلف، إضاقة لحمض الهيالورونيك الذي يرطب البشرة ويبقيها نضرة.

الخطو الرابعة: التركيبة: يمكن لزيت فيتامين E النقي أن يسد المسام ويجعل البشرة ذات ملمسًا دهنيًا، ولهذا السبب يوصي الخبراء بالبحث عن منتجات يتم مزجها في تركيبات أكثر تطورًا، وقد تكون هذه المستحضرات أو الكريمات أسرع في الامتصاص ولن تترك وراءها بقايا دهنية.