مهندسة عشرينية تطور مفاصل صناعية بمواد صديقة للبيئة.. وتسعى لبراءة الاختراع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مفاصل صناعية تم تطويرها باستخدام تقنيات النانو الصديقة للبيئة وتقويم هذه المفاصل بمواد مصرية طبيعية، هي فكرة مشروع الفتاة الأقصرية زينب الحجاجي التي تستهدف به دعم البسطاء من كبار السن وتوطين الصناعة المصرية، ويتم تجربة هذه المفاصل على جهاز اختبار الاحتكاك الرقمي.

مفاصل صناعية من مواد صديقة للبيئة

زينب طارق الحجاجي ابنة محافظة الأقصر، صاحبة الـ23 عامًا، تخرجت في كلية هندسة الميكانيكا قسم الميكاترونيكس بالأكاديمية البحرية، يقوم مشروع تخرجها في الأساس على جهاز اختبار الاحتكاك الرقمي لتقنية التطبيقات الطبية والتي تستخدم لتحديد قوة الاحتكاك بين الأجزاء أثناء تطبيق التقنيات الطبية، إذ تعتمد «زينب» بعد تطوير المفاصل الصناعية المصنوعة من مواد صديقة للبيئة على تجربة مدى كفاءتها من خلال هذا الجهاز، تقول لـ«هن»: «الجهاز ده بنختبر عليه المفصل عشان نشوفه هيتحمل قد إيه من وزن وحركة وهيستحمل جسم الإنسان لحد فين لحد ما يديني النتيجة اللي محتجاها، يعني باختصار بيقيس التحملات الميكانيكية».

وتشرح الشابة العشرينية طريقة تطوير المفصل، إذ تعتمد في تطوير المفصل الصناعي على مواد صديقة للبيئة، بالإضافة إلى إضافة المادة المُستخدمة في صناعة المفاصل «البولي إيثلين» ولكن بكمية أقل: «أنا بعمل ميكس بين مادتين اللي هي البولي إيثلين والمادة التانية صديقة للبيئة بستخلصها من لب الخشب وقشر القصب وهي عبارة عن مواد نانو فايبر، وبستخرج منها المواد الضارة بالإنسان، وبعدين بمزج الاتنين على الجهاز اللي احنا صنعناه، والجهاز ده تكلفته لا تقل عن 500 ألف جنيه بس احنا عملناه بتكلفة أقل بكتير».

فكرة المشروع الذي فكّرت فيه «زينب» كان دافعًا من شعورها بالبسطاء من كبار السن أو ذوي الهمم: «مرة شوفت ست كبيرة بتربي أيتام وكانت بتحتاج تغير مفصل كل 5 سنين ومعندهاش المقدرة، فـ كانت الفكرة من المفصل ده أنه بيدينا عمر افتراضي أطول، يكاد يكون أضعاف المفصل العادي».

وتطمح «زينب» بترويج المشروع حول العالم، بالإضافة إلى توطين الصناعة المحلية والاعتماد على التصدير إلى الخارج بدلًا من الاعتماد على الاستيراد فقط: «أنا عندي حاجات كتير تنفع تتوّرد واحنا عندنا قشر القصب وقشر اللب وكل الحاجات دي متوفرة في مصر كتير جدًا، فـ احنا ممكن نوّرد كمان».

زينب تسعى لتسجيل براءة اختراع الجهاز

وحقق المشروع الذي أطلقت عليه «زينب» اسم «Green Joint» المركز الأول في مسابقة AAST Rally Startup Competition، من خلال مشروعها المُبتكر الذي أطلق عليه اسم «Green Joint»، المتخصص في مسار التكنولوجيا، كما حصلت على دعم مشروعات التخرج «مشروعي بدايتي» للعام الدراسي 2023/2022 الممول من أكاديمية البحث والعلمي والتكنولوجي.

وبحسب «زينب» فقد وصل الجهاز إلى شكله النهائي، إلا أنّها تواصل التعديل على بعض أجزاء الجهاز حتى يصبح شكلًا آخر بخلاف أنواع الجهاز الأخرى المتداولة، كما تستعد لتسجيل براءة اختراع الجهاز بمكتب براءات الاختراع المصري: «أنا قدّمت الطلب وجهزت الورق وبعت لهم إيميل، وأنا كنت واخدة دعم من الأكاديمية فـ ده هيساعدني في الطلب، وطبعًا تسجيل براءة الاختراع بياخد شوية وقت».