في عيد ميلاده الـ44.. كيف بدأت علاقة يوسف الشريف مع زوجته إنجي علاء؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«قدرت أخطف قلبها»، بهذه الجملة تحدث الفنان يوسف الشريف، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ44، عن علاقته بزوجته إنجي علاء، كاشفا عن تفاصيل لقائهما الأول الذي كان بداية شرارة الحب، بحسب ما قاله بلقائه في برنامج مساء DMC، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان.

علاقة يوسف الشريف بزوجته

وخلال اللقاء الذي أجراه يوسف الشريف عام 2020، أوضح أن أنجح ما استطاع اصطياده هو قلب زوجته، متذكرا بداية قصة حبهما: «كانت رئيسة تحرير إحدى المجلات وطلبت عمل حوار معها، ولم نتقابل بعدها إلا بعد عام، من خلال بعض الأصدقاء المشتركين ومن هنا بدأت قصة الحب واستطعت أن أخطف قلبها».

وتحدث الشريف فى برنامج «معكم» تقديم الإعلامية منى الشاذلى المذاع على قناة CbC، عن تفاصيل أول لقاء، قائلا: «بعد دوري في فيلم هي فوضى، لقيت المجلة اللى فيها إنجى بتكلمني عايزين يعملوا معايا حوار، وهي من المطبوعات اللي بتصدر في مصر باللغة الإنجليزية، ووافقت، وكان أول رد فعل بيني وبين نفسي، أول ما شوفتها قولت إيه العيلة اللي بعتينها ليا دي، وقلتلها في حد جاي معاكي ولا لوحدك.. ورغم عدم ثقتى فى قدراتها فى البداية لصغر سنها إلا انها غيرت وجهة لثقافتها ولبقاتها في إدارة الحوار وحسيت أنها بنت محترمة ومتربية كويس والمقابلة خلصت على كده وقتها».

وقد أحب «يوسف» زوجته منذ هذا اللقاء، بحسب وصفه؛ إذ أكد أنه كان سيحزن جدًا إن لم تحبه، واصفا ما كان يشعر به:« كنت هزعل أوي لو محبتنيش لأني حبيتها بجد»، كما أثنى على عملها كـ«ستايلست» وكاتبة، حيث تولت «إنجي» حياته الفنية من ناحية المكياج وأستايلست ملابسه، بالإضافة إلى كتابة أعمال فنية له حققت نجاحا.

معلومات عن بدايات يوسف الشريف الفنية

ويوسف الشريف، اسمه الحقيقي محمد إسماعيل ناجي، وتم تغيير الاسم إلى يوسف الشريف بالاتفاق مع المخرج شريف صبري عند التحضير لفيلم «7 ورقات كوتشينة»، وقد ولد بالقاهرة، وتخرج في قسم الميكانيكا بكلية الهندسة بجامعة عين شمس في عام 2002.

وكانت بداية يوسف الشريف في فيلم «7 ورقات كوتشينة» مع روبي، ثم شارك في فيلم (فتح عينيك) في دور ضابط شرطة مع مصطفى شعبان، وفيلم (آخر الدنيا) مع النجمة نيللي كريم، ثم فيلم (هي فوضى) وهو آخر أعمال المخرج الراحل يوسف شاهين.

حصل يوسف على أول بطولة مطلقة له في فيلمه (العالمي) الذي حقق فيه نجاحًا كبيرًا ومثل دور مالك لاعب كرة القدم الذي يحلم بالاحتراف، كما أنه شارك بمسلسل (السندريلا) مع منى زكي بدور علي بدرخان، وقد قام بتقديم برنامج المسابقات (العيلة تكسب).

ومن أبرز أعماله «المواطن إكس، رقم مجهول، زي الورد، اسم مؤقت، الصياد، لعبة إبليس، القيصر، كفر دلهاب».