عادة يومية تسبب تساقط شعرك.. تعرفي عليها وتوقفي عنها

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تساقط الشعر هو مصدر قلق شائع للكثير من الفتيات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتغيرات المناخية والطقس أو الوراثة، وكل شيء آخر من حولنا، ولكن هناك شيئا آخر يسبب تساقط الشعر يمكن التحكم فيه بسهولة.

فعلى الرغم من أن هناك أسبابا وراثية قد تسبب تساقط شعرك، إلا أن محاولة الحفاظ على خصلات الشعر بشكل مبالغ فيه قد تسبب تساقطه في النهاية دون أن تعلم.

عادة يومية تسبب تساقط شعرك.. ما هي؟

نحن جميعًا نحب الظهور بأفضل حالاتنا، ويعتبر تصفيف شعرنا جزءًا من روتيننا اليومي، ومع ذلك، فإن الاستخدام المفرط لأدوات تصفيف الشعر مثل مكواة فرد الشعر، ومكواة تجعيد الشعر، ومجفف الشعر يمكن أن يؤدي إلى تلف الشعر وفقدانه في النهاية، إليك الطريقة:

فبحسب ما ذكرت الدكتورة إيمان سند، أستاذ الجلدية بجامعة بنها، لـ«هُن»، تؤدي درجات الحرارة المرتفعة الناتجة عن أدوات التصفيف إلى إضعاف جذع الشعرة، مما يجعلها أكثر عرضة للتقصف.

عادات تؤدي لتساقط الشعر

الجفاف:

الاستخدام المتكرر لمنتجات التصفيف الحرارية والكيميائية يمكن أن يجرد شعرك من رطوبته الطبيعية، مما يجعله جافًا وهشًا.

ثعلبة الشد:

تسريحات الشعر الضيقة مثل الضفائر وذيل الحصان والكعك يمكن أن تسبب ضغطًا على بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى حالة تعرف باسم ثعلبة الجر، أو الشد.

ما الذي يمكنك فعله لمنع تساقط الشعر بسبب التصفيف المفرط؟

إليك عدة نصائح لمنع تساقط الشعر بسبب التصفيف المفرط، بحسب الموقع الهندي BOLDSKY.

تقليل التعرض للحرارة:

قم بتقصير استخدام أدوات التدفئة على المناسبات الخاصة، وعند استخدامها، استخدمي رذاذًا واقيًا من الحرارة لتقليل الضرر.

اختيار المنتجات المناسبة:

اختاري منتجات العناية بالشعر الخالية من المواد الكيميائية القاسية، وابحثي عن تلك التي تحتوي على مكونات طبيعية تعزز صحة الشعر.

تسريحات الشعر الفضفاضة:

تجنبي تسريحات الشعر الضيقة التي تشد شعرك، اختاري تسريحات أكثر مرونة وتجنبي استخدام الأربطة المطاطية أو الملحقات التي يمكن أن تلحق الضرر بشعرك.

الترطيب المنتظم:

استخدمي بلسمًا عالي الجودة للحفاظ على شعرك رطبًا وناعمًا.

حافظ على فروة رأسك نظيفة وصحية

استخدمي شامبو خفيف وقم بتدليك فروة رأسك بانتظام لتحسين الدورة الدموية.

استشر أحد المتخصصين:

إذا كنتِ تعانين من تساقط الشعر بشكل كبير، فاستشيري طبيب الأمراض الجلدية أو اختصاصي الشعر للحصول على مشورة الخبراء.

النظام الغذائي المتوازن:

وأخيرًا وليس آخرًا، اتبعي نظامًا غذائيًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن، وخاصة البيوتين والزنك والحديد، والتي تعتبر ضرورية لنمو الشعر.