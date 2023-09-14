تعرفي على روتين العناية الخاصة بالشعر والبشرة قبل النوم.. واظبي يوميًا عليه

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يعد النوم الجيد ليلاً أمرًا ضروريًا لا يمكن الاستغناء عنه خلال اليوم العادي، لكن من أجل الحصول عليه بشكل أفضل وعدم الشعور بالأرق، هناك بعض العادات الروتينية اليومية التي يمكنك القيام بها، للحصول على قسط مريح وكافٍ من النوم بشكل أفضل.

روتين العناية الخاصة قبل الذهاب للنوم

وقدم موقع «wikihow» العالمي، مجموعة من النصائح الخاصة بروتين العناية الشخصية قبل الذهاب للنوم، التي تتمثل في كل من:

- الحصول على شعر جيد

يمكنك قبل الخلود للنوم استخدام قناع الشعر الخاص بكِ، أو وضع أي من مستحضرات العناية بالشعر فوقه، ومن ثم شطفه جيدًا، والذهاب للنوم فيما بعد، حيث ستساعدك تلك الخطوة على الشعور بالانتعاش والترطيب خاصة خلال أيام الحر الشديد.

- حافظي على نظافة وجهك

من الأمور المهمة التي يجب عليك القيام بها هو تنظيف بشرتك جيدًا بشكل يومي قبل الذهاب للنوم، حيث إن إزالة الشوائب من بشرتك سيسمح لها بالتجدد ويمنع ظهور البثور عليها، إلى جانب الحفاظ على خلو وجهك من الزيوت في أثناء الليل.

- النوم على الظهر

يمكن أن يؤدي الاحتكاك بين وجهك وغطاء الوسادة إلى ظهور التجاعيد عليكِ بمرور الوقت، لذا حاولي النوم على الظهر، وإذا لم تكن هناك طريقة للتوقف عن النوم على جانبك، فحاولي وضع غطاء وسادة مصنوع من الحرير أو الساتان بين وجهك والوسادة، حيث تخلق هذه المواد احتكاكًا أقل، وبالتالي تقلل من خطر ظهور التجاعيد.

كما أنه من المهم أيضًا تغيير غطاء وسادتك كل بضعة أيام لأن الزيوت الموجودة على وجهك يمكن أن تتراكم عليه بسرعة، وتؤدي إلى تلف بشرتك.

- ارفعي رأسك عند النوم

تميل عيون بعض الأشخاص إلى الانتفاخ في الصباح، حتى لو حصلوا على فترة كافية من النوم الجيد ليلاً، وقد يكون ذلك بسبب تراكم السوائل، لذا يمكنك منع التعرض لهذا الأمر عن طريق رفع رأسك قليلاً في أثناء النوم، لذا يجب عليكِ القيام بالأمر من خلال وضع وسادتين أسفل رأسك.

- استخدام كريم العين

إذا كنتِ قلقة بشأن انتفاخات العين أو ظهور الهالات السوداء تحت عينيك، يمكنك تجنب الأمر من خلال وضع كمية وفيرة من كريم العين قبل النوم، ومن ثم تدليك منطقة أسفل العين جيدًا.

- ترطيب البشرة

من المهم أيضًا ترطيب البشرة بشكل يومي قبل النوم، وذلك من خلال بعض الخطوات:

• وضع كمية وفيرة من المرطب على بشرتك قبل النوم، خاصة خلال فصل الشتاء.

• تأكدي من استخدام منتج لا يسد المساك.

• إذا كانت لديك مشاكل جلدية أخرى، مثل ظهور البقع الداكنة أو التجاعيد، يمكنك استخدام كريمات ليلية مصممة خصيصًا للتعامل مع تلك المشكلات، التي تمنح بشرتك الرطوبة التي تحتاجها.