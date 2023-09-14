بعد الضحية المصرية.. لماذا تهاجم أسماك القرش الإنسان؟ - وهذا ما يجعلك فريسة سهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة مرعبة، هاجم قرش مواطنة مصرية في أحد شواطئ مدينة دهب بجنوب سيناء، ما تسبب في خلق حالة من الخوف.

فيما يلي، نذكر لكم سبب هجوم أسماك القرش على الإنسان، والأشياء التي تجعلك أكثر عرضة للهجوم، وفقًا لما جاء في موقعي "Psychology today"، و"Britannica".

- أسماك القرش مصابة بعمى الألوان:

أسماك القرش تفتقر تمامًا إلى رؤية الألوان، لأنها تحتوي على نوع واحد فقط من المخاريط، لذا فإن الإشارات المرئية الرئيسية التي يعتمدون عليها هي شكل الصورة الظلية التي تطفو على سطح البحر.

- فشل القروش في تحديد فريستهم:

تهاجم أسماك القرش البيضاء الكبيرة الإنسان، بسبب تشابهها مع الفقمات وأسود البحر.

- سلوك خاطئ للإنسان:

تؤدي استخدام الإنسان بعض الروائح أثناء السباحة إلى تحفيز أسماك القرش للهجوم على الإنسان.

- الحركة غير المنتظمة للبشر:

في المياه العكرة، فإن الحركة المفاجئة غير المنتظمة للبشر أثناء السباحة والتباين بين جلودهم وملابسهم تعمل على ارتباك أسماك القرش، ما يجعلهم لا يستطيعون التمييز بين الفقمات وأسماك القرش البيضاء والبشر.

وهناك بعض الأمور التي تجعلك أكثر عرضة لهجمات أسماك القرش، وفقًا لموقع "Wikihow".

- إذا كنت تعاني نزيف بسبب إصابتك بجرح مفتوح أو في فترة الحيض للنساء، فأنت عرضة للخطر.

- السباحة خلال ساعات الظلام أو الشفق، حيث تكون أسماك القرش أكثر نشاطًا.

- يؤدي ارتداء المجوهرات اللامعة إلى زيادة مخاطر الهجوم من أسماك القرش، لأنه عندما ينعكس الضوء عن المجوهرات اللامعة، فإنه يشبه لمعان قشور السمك ما يجعلك فريسة لهم.

- السباحة والتجديف على لوح التزلج من الأشياء التي تجذب القروش.

- ارتداء ملابس السباحة بألوان زاهية من الأشياء الخاطئة التي يرتكبها البعض، حيث تساعد على جذب انتباه القرش.

- السباحة بمفردك أيضًا من الأمور الخاطئة التي تجعلك عرضة للهجوم، لأن أسماك القرش تنجذب أكثر نحو الأفراد الوحيدين.

- لا يفضل السباحة بالقرب من المناطق شديدة الانحدار، لأنها من الأماكن المفضلة لأسماك القرش.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم اتخاذ قرار بغلق أحد شواطئ مدينة دهب بجنوب سيناء، إثر تعرض مواطنة مصرية للإصابة من هجوم لسمكة قرش، وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء.