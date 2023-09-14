منها الفول.. أطعمة غنية بالحديد لعلاج فقر الدم بالجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء العمدة

يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى فقر الدم، وهو حالة خطيرة تؤدي إلى انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء في الجسم.

وخلايا الدم الحمراء هي المسؤولة عن نقل الأكسجين إلى الأنسجة، وبالتالي فإن نقصها قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

وهناك علامات مزعجة تشير إلى أن جسمك يعاني من فقر الدم، وفقا لما ذكر موقع "mayoclinic" المعني بالصحة.

الأعراض:

التعب الشديد

جلد شاحب

ضعف

آلام في الصدر

ضربات قلب سرعة

ضيق في التنفس

برودة قدميك ويديك

التهابات داخل لسانك

أظافر هشة

الرغبة الشديدة في تناول الطعام الغير صحي مثل: الثلج والنشويات

خاصًة الرضع والأطفال المصابين بالحديد.

يمكنك تقليل خطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، عن طريق اختيار الأطعمة الغنية بالحديد ومنها:

- اللحوم الحمراء والدواجن

- المأكولات البحرية

- الفول

- الخضار الورقية

- السبانخ

- الزبيب والمشمش

- المعكرونة

عليك بمراجعة الطبيب المختص في هذه الحالة إذا ظهرت عليك علامات تشير إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، بدلاً من تناول مكملات الحديد بنفسك.

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