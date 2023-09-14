لماذا تحرص الأميرة آن ابنة الملكة إليزابيث على تناول الرنجة؟.. تأكلها صباحا ومساء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم بلوغها 73 عاما، إلا أن الأميرة آن، ثاني أبناء الملكة إليزابيث والأمير فيليپ دوق إدنبره الراحلين، دائما تكون محل أنظار الجميع، نظرا لجمالها ولياقتها البدنية العالية، ما جعل كثيرون يتسألون عن نظامها الغذائي المفضل، وروتين يومها.

الأميرة آن تفضل تناول الرنجة

كشف الشيف الملكي دارين ماكجرادي، الأطعمة المفضلة لدى ابنة الملكة إليزابيث أليس لويز، التي تعد من الأسباب التي تجعلها تمتلك لياقة بدنية عالية، موضحا أنها معروفة بحبها للأطعمة الغنية بالفيتامينات، وتحرص على تناولها في وجبة الفطار ومختلف الوجبات، والتي يبدو أنها تبقيها في أفضل حالاتها، بحسب حديثه لصحيفة «TODAY» البريطانية.

أنواع شائعة من الأسماك تفضل الأميرة آن، تناولها على الإفطار أو العشاء في وقت متأخر من الليل، من أبرزها الرنجة التي تعد من انواع الأسماك المليئة بالعناصر الغذائية المفيدة، تلك العادة التي تعد اكستبها من والدتها الراحلة، كما أنها تفضل دائما تناول الموز الأسود، لأنه يسهل هضمه.

وأضاف الشيف الملكي، أنه اكتشف حب الأميرة آن، للأسماك المالحة من خلال رسالة مجانية أرسلتها سابقًا إلى شركة Fortune Kippers، وهي شركة عمرها 140 عامًا ومقرها في ويتبي يوركشاير، وحينها نشر موقع الشركة على الإنترنت عن الجائزة التي منحتها لهم الأميرة الملكية، والتي جاء نصها: «من المعروف أيضًا أن أفراد العائلة المالكة يستمتعون بالرنجة، وقد كتبت صاحبة السمو الملكي الأميرة آن، إلى باري وديريك لتخبرهما بمدى استمتاعها بالرنجة».

معلومات عن الأميرة آن

ونستعرض معلومات عن الأميرة آن وفقا لما ذكره موقع «سكاي نيوز»:

- البنت الوحيدة بين أبناء الملكة إليزابيث الثانية والأمير الراحل فيليب.

- تبلغ من العمر 73 عاما.

- رقم 16 في ترتيب ولاية العرش، على الرغم من أنها ثاني كأكبر أبناء الملكة إليزابيث.

- شقيقها الأكبر الملك تشارلز الثالث، وشقيقاها الأصغر هما الأميران أندرو وإدوارد، ويحتلان المركزان الثامن والثالث عشر على التوالي في خط الخلافة الجديد للعائلة المالكة.

- كامرأة تراجعت آن في خط الخلافة بعد ولادة أندرو وإدوارد.

- وُلدت قبل عقود من دخول قانون يُدعى «قانون الخلافة على التاج» حيز التنفيذ عام 2013، الذي أنهى ممارسة استمرت قرونا، بأن يحل الابن الأصغر محل الابنة الكبرى في خط الخلافة.

- تمتلك آن لقبا مختلفا عن الألقاب التي منحت لإخوتها وهو «الأميرة الملكية».

- اهتمت بشدة بالفروسية ووصلت لاحقًا إلى أعلى مستوى في منافساتها.

- تعتبر الفرد الأكثر انشغالا بين أفراد الأسرة الملكية.

- رشحت للفوز بجائزة نوبل للسلام في عام 1991، وكانت في عمر 39 عاما.