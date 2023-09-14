4 طرق ذهبية للتخلص من الأملاح الزائدة بالجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

زيادة الأملاح في الجسم قد تؤدي لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والنوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

فيما يلي، نذكر 4 طرق فعالة للتخلص من نسبة الأملاح الزائدة بالجسم، وفقًا لما ورد في موقع "Eating well".

- شرب الماء:

يساعد استهلاك كمية كافية من الماء جسمك على إزالة الصوديوم الزائد من الجسم، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

- تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم:

تلعب الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل البطاطس والأفوكادو، دورًا حيويًا في الحفاظ على توازن السوائل، والتحكم في ضغط الدم عن طريق تقليل آثار الصوديوم والمساعدة على إزالته من الجسم.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام:

ممارسة الرياضة طريقة رائعة لمساعدة جسمك على التخلص من الأملاح الزائدة.

- التقليل من الملح:

يمكنك تقليل تناول الصوديوم عن طريق الحد من استهلاكك للأطعمة المصنعة والمعبأة واختيار أطعمة منخفضة الصوديوم، فضلا عن التحكم في كمية الملح التي يجب إضافتها إلى الوجبات.

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