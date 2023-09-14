تضر بخصوبة الرجال.. احذر تناول هذا النوع من البذور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

البابايا من الفواكه المفيدة التي تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة وفيتاميني A و C .

وعلى الرغم من ذلك فإن تناول بذور البابايا قد تضر بصحتك، وفق ما كشف موقع "تايمز أوف إنديا".

قال الدكتور سيرياك أخصائي أمراض الكبد والجهاز الهضمي بولاية كيرالا الهندية إن استهلاك هذه البذور يمكن أن يكون ساما.

ووجدت الدراسات أن استهلاك بذور البابايا يرتبط بفقدان وتلف الحيوانات المنوية لدى الذكور، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

وأوضح الطبيب أنه على الرغم من عدم وجود فوائد مثبتة لها، إلا أن هناك العديد من الآثار الضارة المحتملة لاستهلاكها.

وفي الدراسات التي أجريت على الحيوانات، دمرت بذور البابايا خلايا الكبد والحمض النووي وأدت إلى تليف الكبد.

ويمكن أن يؤدي استهلاك بذور البابايا لفترة طويلة إلى تليف الكبد، وذلك لاحتوائها على مواد كيميائية تسمى إيزوثيوسيانات والتي تلحق الضرر بالحمض النووي وتسبب تلف الأعضاء مع احتمال الإصابة بالسرطان.

ومن الخرافة أن استهلاك بذور البابايا يكون بمثابة مانع للحمل، لذا لا تستهلكيها لتحديد النسل أو لأي سبب آخر.

بالإضافة إلى أن البابايا غير الناضجة تسبب تقلصات شديدة في الرحم، وذلك لاحتوائها على مادة اللاتكس الخام التي تسبب "تشنجات تكززية" في الرحم.

بالإضافة إلى أنها ليست من العلاجات المنزلية التي تساعد في تحسين الدورة الشهرية وليست وسيلة منع حمل.

وبعد تناولها تسبب إصابة المرأة بـ دورة شهرية غير منتظمة وتغيرات ضارة في الرحم.

لذل يمكنك تناول فاكهة البابايا ولكن تجنب البذور.

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