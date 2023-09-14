امرأة أمريكية تتبع طريقة غير تقليدية في البحث عن زوج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أثارت امرأة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت فيديو لها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تتجول في شوارع مدينة نيويورك حاملة لافتة مكتوب عليها "ابحث عن زوج".

وبدأت القصة عندما كانت امرأة تدعى "كارولينا جيتس" تبحث عن الشخص المناسب وقررت اختيار نهج غير تقليدي للزواج، وفقا لموقع "ndtv".

وقالت البالغة من العمر 29 عاما لأصدقائها إنها ستخرج إلى الشارع وتحمل لافتة للبحث عن زوج، وذلك لأنها انزعجت من الارتباط والدردشة عبر الإنترنت.

وأوضحت: "هذه الأشياء تمنحني الكثير من الطاقة وردود فعل الأشخاص حولي كانت إيجابية".

وأضافت: "وبعد فترة من ظهور اللافتة أنا الآن على اتصال بشخص ما ونتحدث يوميا مع بعضنا البعض ونأمل أن يحدث شيء لطيفا بيننا في المستقبل".

وحصد الفيديو أكثر من 1.1 مليون مشاهدة على إنستجرام.

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تنزل فيها السيدة جيتس إلى شوارع مدينة نيويورك بلافتة.

ولقد نشرت مؤخرًا مقطع فيديو وهي تحمل لافتة تقول إنها بحاجة إلى المال.

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