التهابات المفاصل.. ما الأعراض وطرق العلاج المناسبة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف شلبي

التهاب المفاصل مشكلة صحية شائعة تؤثر على مفاصل الجسم، مما قد يؤدي إلى الألم والتصلب وانخفاض القدرة على الحركة.

والتهاب المفاصل حالة تصيب المفاصل، وتتسبب في التهابها وتورمها، وقد تؤثر أيضًا على الأنسجة المحيطة، وفقا لمركز الوقاية والسيطرة على الأمراض الأمريكي "cdc".

التعب أحد أعراض التهاب المفاصل الذي قد يؤدي إلى انخفاض النشاط البدني وجودة الحياة، وكذلك التورم، إذ يجعل المنطقة المصابة تبدو حمراء ومنتفخة، وغالباً ما يصاحبها دفئا وألم في المفصل.

وكذلك التيبس، لأنه علامة على ممارسة الرياضة أو حالة صحية، لذا من المهم استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من أي ألم أو تصلب.

ومع زيادة التهاب المفاصل تنخفض القدرة على أداء الأنشطة اليومية التي تشمل المفاصل المصابة، ويشمل ذلك صعوبة المشي أو صعود السلالم أو حتى الإمساك بالأشياء.

طرق العلاج:

1. الأدوية

تساعد الأدوية المختلفة في إدارة أعراض التهاب المفاصل وإبطاء تطور المرض.

والأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs) تقلل الألم والالتهابات، في حين أن الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض (DMARDs) تستهدف الأسباب الكامنة وراء التهاب المفاصل.

2. العلاج الطبيعي

يمكن لأخصائي العلاج الطبيعي أن يساعدك على تحسين حركة مفاصلك وقوتها ومرونتها من خلال التمارين، كما يمكنه التوصية بالأجهزة المساعدة لدعم المفاصل المصابة وتقليل الألم.

3. تغييرات نمط الحياة

اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض التهاب المفاصل، مثل اتباع نظام غذائي متوازن، والحفاظ على وزن صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، وتجنب الأنشطة التي تضع ضغطًا مفرطًا على المفاصل.

4. العلاج الساخن والبارد

الكمادات يمكن أن يكون علاجًا منزليًا فعالًا مؤقتًا لتخفيف الألم والالتهاب، فالدافئة تساعد على استرخاء العضلات وزيادة تدفق الدم، بينما الكمادات الباردة تخدر المنطقة وتقليل التورم.

5. العلاجات البديلة

العلاجات البديلة، مثل الوخز بالإبر والتدليك والمكملات العشبية، يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض التهاب المفاصل، ولكن من المهم استشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل تجربة أي علاجات بديلة، حيث قد لا تكون مناسبة للجميع.

اقرأ أيضاً

أطعمة تساعد في منع مخاطر الإصابة بسرطان الثدي

التحليل النفسي لـ"سفاح الجيزة".. كيف يقتل ويمارس حياته بكل مثالية؟

منها بقع حمراء على البطن .. 10 علامات على الإصابة بمرض خطير

لتقليل خطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول.. ماذا تفعل؟

كيف يؤثر مرض السكري على الصحة العقلية؟.. وهذه الفئات الأكثر عرضة لذلك