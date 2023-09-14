في عيد ميلادها.. ناهد رشدي تروي حكاية الفول مع عبلة كامل خلال تصوير «لن أعيش في جلباب أبي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا زال مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» بطولة نور الشريف وعبلة كامل، خالدًا في ذاكرة كثيرين من محبي الفن والدراما المصرية، وتضمن المسلسل كواليس كثيرة حتى الآن، إذ تسيطر على عقول المواطنين لفترة طويلة.

ومع حلول عيد ميلاد الفنانة ناهد رشدي الـ67 الذي يوافق اليوم الأربعاء 14 سبتمبر، تستعرض «هن» أبرز التصريحات على لسان ناهد رشدي، واعتياد الفنانة عبلة كامل الحضور إلى موقع التصوير ومعها الفول والطعمية والباذنجان والبطاطس والثوم.

ناهد رشدي تروي كواليس مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»

روت الفنانة ناهد رشدي أن جميع نجوم مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» كانوا يتعاملون كما لو كانوا أسرة واحدة بالفعل: «الكواليس كانت في غاية الجمال، كنا فعلًا عائلة، إخوة بجد، وكأننا وسط أب وأم بجد».

وتحدثت «رشدي»، خلال استضافتها في برنامج «it's show time»، المذاع عبر قناة «cbc»، عن اعتياد الفنانة عبلة كاملة على الحضور صباح كل يوم إلى موقع تصوير ومعها كمية من الفول والطعمية والبطاطس والباذنجان والثوم، ثم تفرم الثوم في الخلاط، وتضيفه على الأكل: «كان الكل يأكل ما عدا الأستاذ أحمد توفيق المخرج مياكلش».

كوثر العسال وريحة الثوم

ومن الكواليس المضحكة التي روتها الفنانة ناهد رشدي أنه وفي إحدى المرات بينما يأكلون مما أحضرته الفنانة عبلة كامل، أتت الفنانة كوثر العسال إلى «البلاتوه»، التي بمجرد أن شمت رائحة الثوم بدأت في الصراخ وأبدت استيائها: «الفنانة مدام كوثر العسال دخلت إلى البلاتوه، وكانت تصرخ إيه ده.. ده ريحة توم.. لأ.. أيه ده، كانت عسل أوي، والأستاذ أحمد توفيق المخرج كلم الأستاذ مصطفى محرم وحكى له عن الموقف، فكتبه مشهد لمدام كوثر قالته في بيتها، فحقيقي كانت أيام جميلة وأتبسطنا كلنا».