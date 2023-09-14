4 فئات أكثر عرضة للإصابة بالتهاب القولون التقرحي.. وإليك أعراضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

التهاب القولون التقرحي هو التهاب يُصيب البطانة الداخلية للقولون، ويسبب التهاب وتقرحات في الجهاز الهضمي.

فيما يلي نذكر لكم أعراض التهاب القولون التقرحي والأسباب والفئات المعرضين للإصابة، وفقًا لما ورد في موقع "Mayoclinic".

- الأعراض:

تختلف الأعراض اعتمادًا على شدة الالتهاب ومكان حدوثه، وتشمل:

إسهال مصحوبًا بدم أو صديد.

نزيف المستقيم؛ أي خروج كمية صغيرة من الدم مع البراز.

ألم وتقلصات في البطن.

ألم في المستقيم.

الرغبة الشديدة في التبرز.

فقدان الوزن.

الإرهاق.

الحمى.

فشل في النمو في حالات الأطفال.

- الأسباب:

هناك مجموعة متنوعة من أسباب التهاب القولون، بما في ذلك العدوى، ومرض التهاب الأمعاء، والتهاب القولون المجهري، والتهاب القولون الإقفاري، واتباع نظام غذائي سيئ، والتعرض للتوتر والإجهاد.

- الأشخاص المعرضون للإصابة:

1. التاريخ العائلي للمرض:

تزداد خطورة إصابتك بهذه الحالة المَرضية في حال إصابة أحد أقاربك من الدرجة الأولى بها، مثل الأبوين أو الابن أو الأخ.

2. العمر:

يبدأ التهاب القولون التقرحي قبل سن الثلاثين، لكنه يمكن أن يحدث في أي مرحلة عمرية.

3. المدخنون:

يُزيد تدخين السجائر من تفاقم أعراض التهاب القولون.

4. الذين يتناولون أطعمة غنية بالأحماض الدهنية:

يساهم زيادة استهلاك الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة في كثرة إصابتك بمشكلات تتعلق بصحة الجهاز الهضمي.

- المضاعفات:

النزيف الحاد.

الجفاف الشديد.

تورم وتضخم القولون.

حدوث ثقب في القولون.

زيادة خطر الإصابة بجلطات دموية في الأوردة والشرايين.

التهاب الجلد والمفاصل والعينين.

زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون.

هشاشة العظام.

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