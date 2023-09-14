حلاوة المولد.. 8 أضرار تحدث لجسمك إذا تناولتها قبل النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الحلويات من مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وقد يفضل تناولها الصغار والكبار بإفراط دون وعي منهم بالآثار الجانبية التي ستعود عليهم.

وفيما يلي نرصد لكم خطورة تناول حلوى المولد قبل النوم، وفق ما ذكرت الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ "الخليج 365".

الفوائد:

إمداد الجسم بالطاقة.

تحتوي على أنواع من المكسرات المهمة.

غنية بأوميجا 3 وبعض العناصر والمعادن المفيدة.

مخاطر تناولها قبل النوم:

زيادة البكتيريا في الفم.

احتمالية الإصابة بتسوس الأسنان.

ارتفاع مستوى السكر في الدم، لذلك يجب على مرضى السكري تناول قطعة فقط يوميا بعد ساعة كاملة من الوجبة ومرة واحدة في الأسبوع والابتعاد عن تناولها قبل النوم مباشرة.

الإصابة بالسمنة المفرطة.

زيادة الوزن.

ارتفاع مستوى السكر في الدم.

ألم المعدة.

الاضطرابات الهضمية.

الكمية الموصي بها:

قطعة يوميا حوالي 20 جراما.

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