احذر.. 6 أمراض تهدد الجهاز التنفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف شلبي

يلعب الجهاز التنفسي دورًا حيويًا في صحتنا العامة من خلال توفير الأكسجين لجسمنا والتخلص من الغازات العادمة، ومع ذلك، هناك العديد من الأمراض التي يمكن أن تشكل تهديدا لهذا النظام الحيوي.

نستكشف 6 من هذه الأمراض التي يجب أن تكون على دراية بها لضمان سلامة جهازك التنفسي، وفقا لما ذكره موقع "Healthline" المعني بالصحة.

1. الربو:

الربو هو حالة مزمنة تؤثر على الشعب الهوائية، مما يجعلها ملتهبة وضيقة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى أعراض مثل الصفير والسعال وضيق الصدر وضيق التنفس.

ومن المهم إدارة الربو بمساعدة أخصائي الرعاية الصحية وتجنب المحفزات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الحالة، إذ يحدث الربو بسبب الالتهاب والمخاط في بطانة الشعب الهوائية.

2. مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD):

مرض الانسداد الرئوي المزمن هو مصطلح يستخدم لوصف مجموعة من أمراض الرئة التقدمية مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة، إذ تسبب هذه الظروف إعاقة تدفق الهواء، ما يجعل التنفس صعبًا.

ويساهم التدخين والتعرض للملوثات والعوامل الوراثية في الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، إذ إن التشخيص المبكر والعلاج المناسب يمكن أن يساعد في إدارة الأعراض وإبطاء تطور المرض.

3. الالتهاب الرئوي:

الالتهاب الرئوي هو شكل من أشكال عدوى الجهاز التنفسي الحادة التي تؤثر على الرئتين، حيث تتكون الرئتان من أكياس صغيرة تسمى الحويصلات الهوائية، والتي تمتلئ بالهواء عندما يتنفس الشخص السليم، وعندما يصاب الشخص بالتهاب رئوي، تمتلئ الحويصلات الهوائية بالقيح والسوائل، ما يجعل التنفس مؤلمًا ويحد من تناول الأكسجين.

4. السل:

السل (TB) هو مرض خطير يؤثر بشكل رئيسي على الرئتين، والجراثيم المسببة لمرض السل هي نوع من البكتيريا، إذ ينتشر عندما يسعل الشخص المصاب بالمرض أو يعطس، وهذا يمكن أن يضع قطرات صغيرة من الجراثيم في الهواء، ويمكن لشخص آخر بعد ذلك أن يستنشق القطرات، وتدخل الجراثيم إلى الرئتين، وفقا لـ"مايو كلينك".

5. سرطان الرئة:

يحدث سرطان الرئة عندما تنمو خلايا غير طبيعية بشكل لا يمكن السيطرة عليه في الرئتين، وغالبًا ما يحدث هذا بسبب التدخين أو التعرض للتدخين السلبي أو العوامل البيئية مثل الأسبستوس والرادون، حيث يعد الاكتشاف المبكر من خلال الفحوصات أمرًا بالغ الأهمية للحصول على نتائج علاجية أفضل، إذ إن يعد الإقلاع عن التدخين وتقليل التعرض للمواد المسرطنة من التدابير الوقائية الرئيسية.

6. الفيروس المخلوي التنفسي (RSV):

الفيروس المخلوي التنفسي هو فيروس شائع يصيب الجهاز التنفسي ويمكن أن يسبب التهابات خفيفة إلى حادة في الجهاز التنفسي، خاصة عند الرضع وكبار السن.

تشبه أعراضه نزلات البرد، ولكن الفيروس المخلوي التنفسي يمكن أن يؤدي إلى التهابات أكثر خطورة لدى الأفراد المعرضين للخطر.

وممارسة نظافة اليدين الجيدة وتقليل الاتصال بالأفراد المصابين أمر مهم في منع انتشار الفيروس المخلوي التنفسي.

التعرف على هذه الأمراض الستة التي تهدد الجهاز التنفسي أمر ضروري للحفاظ على صحة الرئة الجيدة، حيث إن اتخاذ الاحتياطات اللازمة واتباع نمط حياة صحي وطلب الرعاية الطبية عند الحاجة يمكن أن يساعد في التخفيف من المخاطر المرتبطة بهذه الأمراض.

وتذكر أن الاكتشاف المبكر والعلاج المناسب هما مفتاح النجاح في إدارة أمراض الجهاز التنفسي ومكافحتها.

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